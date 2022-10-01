ÇAYKUR RİZESPOR - BODRUMSPOR (2-0) ÖZET İZLE
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Emrah Ünal
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 86 Grahovaç), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun (Dk. 46 Alberk Koç), Koray Altınay, Mithat Pala, Miya (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Benhur Keser (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş
Bodrumspor: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar, Cenk Şen (Dk. 78 Süleyman Güneş), Abdurrahman Canlı (Dk. 62 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 78 Koray Kılınç), Samet Yalçın, Kenan Özer, Erdem Çetinkaya (Dk. 62 Bahadır Erol), Celal Dumanlı (Dk.71 Jahovic)
Gol: Dk. 67 Sefa Yılmaz, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Onur Akbay, Dk. 58 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 74 Mithat Pala, Dk. 90+3 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)
Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi; 17 maç, 1 galibiyet Yeni Malatyaspor'da 3-1'lik Sakaryaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Cihat Arslan'la yollar ayrıldı... Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor’da 1 Mart 2022’de göreve gelen Cihat Arslan, takımın bir alt lige düşmesi sonrasında da devam edildi. Ancak gelinen süreçte Spor Toto 1. Lig’in ilk 7 haftasında hiçbir galibiyeti bulunmayan sarı-siyahlılarda, bugün alınan Sakaryaspor yenilgisi sonrası yönetim harekete geçti.