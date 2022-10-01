Türkiye Gazetesi

Galatasaray zorlu Adana Demirspor deplasmanından rakip ceza sahasında 40'tan fazla kez topla buluştuğu maçı gol atamadan tamamladı. Dries Mertens'in yakın mesafeden kale yerine üst direğe nişanşadığı top maça damga vurdu. Son 35 dakikayı 10 kişi oynayan Adana Demirspor da bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı. İki takım da 8 haftada 17 puana yükseldi.

Icardi Adana'ya neden gitmedi? Okan Buruk: "Özel hayatında da sorun yaşayınca..." Adana Demirspor deplasmanına "ağrılarım var" diyerek gitmeye Mauro Icardi, kafa karıştırmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0'lık maçın ardından Arjantinli yıldızın sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüntü: beIN Sports

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 69 Gökhan İnler), Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Belhanda (Dk. 80 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 60 Assombalonga)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Midtsjö (Dk. 79 Oliveira), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 79 Seferovic), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 57 Mata)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Stambouli (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Boey, Dk. 84 Torreira, Dk. 90+2 Mata, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+7 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Vincenzo Montella 1 puana razı.. "Doğru bir beraberlik olduğunu düşünüyorum" Süper Lig'in 8. haftasında evinde Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı... İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, 10 kişi kaldıkları ve rakibin 40 kez ceza sahalarında topla buluştuğu maçta 1 puan almaktan memnun.

ESKİ GALATASARAYLILAR SAHADA

Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş olan Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru bu maçta ilk 11’de forma şansı buldu.

Maça her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar "Yenilmez armada" temalı koreografi sergiledi.

Son 2 sezondur Adana Demirspor'da kiralık oynayan ve bu sezon Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, eski hocası Montella ile hasret giderdi. Milli futbolcu geçen sezon hem gol hem asist sayısıyl kariyer sezonunu yaşamıştı.

Umut Bozok'tan Kayserispor'a üçlük! Trabzonspor geriden gelip kazandı, 3 puanı "Kral" getirdi Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, 78. dakikasına 1-0 geride girdiği maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. 73'te Hamsik'in yerine oyuna giren Umut Bozok, 83'te galibiyet golünü attı. Penaltı golüyle geri dönüş fitilini ateşleyen Bakasetas, galibiyet golünde de asisti yaptı. Bu sezon evinde 3'te 3 yapan ve hiç gol yemeyen Kayserispor'un serisini Trabzonspor bozdu.

Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Medipol Başakşehir gol yediğine üzülüyor! Medipol Başakşehir'e Ankaragücü de dur diyemedi... 8. haftada başkentin Sarı-Lacivertli ekibine konuk olan Emre Belözoğlu'nun takımı zorlu deplasmanda 1-2 galip geldi. İlk 6 maçında kalesinde gol görmeyen Medipol Başakşehir'e sezonun ilk golünü eski futbolcusu Tolga Ciğerci attı.