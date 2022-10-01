Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Galatasaray ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncusunun kırmızı kart görmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir maç olduğunu belirtti.

"KIRMIZIYA RAĞMEN KAZANABİLİRDİK"

İki takımın da kazanmaya yakın olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Bu performansla oynamamızdan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum. Tabii ki kırmızı kartı yedikten sonra etkilendik. Ona rağmen hem pozisyon bulduk hem pozisyon verdik. Doğru bir beraberlik olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza da böyle bir atmosfer oluşturdukları ve sürekli destekte bulundukları için teşekkür ederim." diye konuştu.

"LİGİN SEVİYESİ YÜKSELİYOR"

Montella, oyuncuların geriden oyun kurma becerisine sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Fikrimiz her zaman arkadan oyun kurabilmek. Rakip takım da adam adama bir mücadele verdi. Adam adama gelen bir takıma karşı derinliğe saldırmak en önemli ön plana çıkan detaylardan bir tanesi. Uzun toplarla derinliğe saldırmaya çalıştık. Rakiple eşit bir şekilde mücadele verdik. Bu yıl ligin seviyesinin biraz daha yükseldiğini belirtmek lazım. Rakip takımda oyuna giren oyunculara baktığınızda Seferovic ve Oliviera gibi Şampiyonlar Ligi'ne alışık oyuncular var. Bu yıl kalitenin yükselmesine rağmen eşit oynamamız sevindirici."

Adana Demirspor ile Galatasaray yenişemedi... Mertens'in boş kaleye kaçırdığı gol beyin yaktı! Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Haftaya ilk 2 sırada giren 2 takımın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Adana Demirspor 2. yarı 10 kişi oynadı. Hakem Halil Umut Meler orta sahanın kritik ismi Stambouli'yi 2. sarıdan attı. Galatasaray'da Dries Mertens'in yakın mesafeden boş kaleye atamadığı gol sosyal medyayı salladı.