Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Adana'ya 3 maçlık galibiyet serisiyle giden Sarı-Kırmızılılar son 35 dakikayı 10 kişi oynayan rakip karşısında galibiyeti kaçırdı. Galatasaray taraftarları sosyal medyada "Icardi oynasa kazanırdık" görüşünü dillendirdi.

MAURO ICARDI'NİN SAKATLIK DURUMU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin adalesinde hissettiği ağrıdan dolayı Adana Demirspor maçında forma giyemediğini dile getirdi.

Icardi'nin hafta içindeki genel durumunun iyi gelişmediğine dikkati çeken Buruk, "Sadece saha içi değil, özel hayatında da çok iyi olmayan bir haftası vardı onun için. Devamında ağrısı da devam edince bu maç için kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizle birlikte olacaktır." diye konuştu.

Galatasaray kafilesi Adana'da... Icardi ve Yusuf Demir maç kadrosunda yok, Mata ilk kez! Süper Lig'de lider Adana Demirspor'la averajla 2. sıradaki Galatasaray'ın Adana'daki kapışması merakla bekleniyor. Sarı-Kırmızılı kafile bugün akşam saatlerinde Adana'ya indi. Mauro Icardi ile Yusuf Demir Adana'ya götürülmedi. Yeni transferlerden İspanyol yıldız Juan Mata ise ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

HAMLELER GALİBİYETİ GETİRMEDİ

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yılını kutlarken, kulübün kurucusu Ali Sami Yen ve arkadaşlarını andı.

Adana Demirspor karşısında istediklerini sahaya yansıttıklarını ve önde baskılarını doğru yaptıklarını belirten Buruk, şunları söyledi:

"Rakibe çok fazla çıkma şansı vermedik 11’e 11’lik bölümde. Rahat bir şekilde üçüncü bölgeye gittik ama buradaki sonlandırma, buluşturma, özellikle ceza sahası içindeki buluşturmalarımız çok iyi değildi. Ceza sahası içinde 40 kez topla buluştuk ama bunları çok etkili kullanamadık. Kalitemizi biraz daha sahaya koymamız gerekiyordu. Net gol pozisyonlarına girdik. Rakibimizin de özellikle son bölümde yakaladığı pozisyonlar oldu. Hamlelerimiz, oyuncu değişikliklerimiz oldu. 11'e 10’dan sonra yine oyuncu değişikliklerimiz oldu. Kötü oynayan oyuncuları çıkarmadık aslında, iyi de oynayan oyuncuları çıkardık. Yine önde takıma gol bölgesinde etki edecek oyuncuları oyuna soktuk. Denedik olmadı. İki iki takım için de güzel bir futbol ortaya çıktı. “

Adana Demirspor ile Galatasaray yenişemedi... Mertens'in boş kaleye kaçırdığı gol beyin yaktı! Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Haftaya ilk 2 sırada giren 2 takımın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Adana Demirspor 2. yarı 10 kişi oynadı. Hakem Halil Umut Meler orta sahanın kritik ismi Stambouli'yi 2. sarıdan attı. Galatasaray'da Dries Mertens'in yakın mesafeden boş kaleye atamadığı gol sosyal medyayı salladı.

OKAN BURUK: 2 PUAN KAYBETTİK

Buruk, sahanın zeminin kötü olduğunu, her iki takımın da bundan çok etkilendiğini dile getirdi.

Buruk, "Bir puanı kazanç olarak mı görüyorsunuz , 2 puanı kayıp mı?" sorusuna "Tabii üzüntülüyüz. Rakip son 20-25 dakika 10 kişi kalmış. Birçok gol pozisyonuna girmişiz. Ofansif olarak üstün oynadığımız bir maçtı. Galatasaray takımı her kazanamadığı maçta üzüntü duyar. Bu üzüntüyü şu anda duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella 1 puana razı.. "Doğru bir beraberlik olduğunu düşünüyorum" Süper Lig'in 8. haftasında evinde Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı... İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, 10 kişi kaldıkları ve rakibin 40 kez ceza sahalarında topla buluştuğu maçta 1 puan almaktan memnun.