Türkiye Gazetesi

Polonya'yı Polonya'da yenen A Milli Takım, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grubu lider tamamladı. Filenin Sultanları ikinci turda ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşılaşacak.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)

Polonya: Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Gorecka, Witkowska (Stenzel, Wenerska, Galkowska, Szlagowska, Alagierska)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Meryem Boz, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 25-22, 23-25, 22-25, 25-18, 11-15

POLONYA'YI POLONYA'DA YENDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 5. maçında Polonya'yı 3-2 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk seti uzun süre üstün götürse de 25-22 galip gelen Polonya, 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Türkiye, durumu 1-1 yaptı.

Milli takım, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü setin son bölümlerinde etkili bir oyun ortaya koydu. Hande Baladın'ın skora yaptığı katkıyla seti 25-22 kazanan milliler, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sette Stysiak ile skor üreten Polonya, 25-18 galip gelerek durumu 2-2'ye getirdi.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Tie-break setini 15-11 ile hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, maçı 3-2 kazandı ve 4 galibiyetle grubu lider bitirdi.

B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda yer alacak söz konusu 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Giovanni Guidetti'den Polonya yorumu... Filenin Sultanları grup liderliği maçında FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bir sonraki hedefi ev sahibi Polonya karşısında galibiyet almak. Koç Guidetti, "Polonya ile yaptığımız her maç zor oluyor. Polonya'ya karşı Polonya'da oynayacak olmamız daha da zor. Ama, neler yapabildiğimizin farkındayız" dedi.

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