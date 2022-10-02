Türkiye Gazetesi

Uluslar Ligi’nde millî takımın aldığı tatsız sonuçların ardından yeniden start alan Süper Lig’de süper bir derbi futbolseverleri bekliyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak. Vodafone Park’ta 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Son maçında İstanbulspor’la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Beşiktaş evindeki derbiyi kazanıp yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE ÇIKIŞTA

Ligde son iki maçından galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bir maçı eksik sarı lacivertli takımda tedavileri devam eden Nazım, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda ise Georges-Kevin N’Koudou derbide sahada olmayacak. Elinden ameliyat olan Redmond’ın on birde, sakatlığını yeni atlatan Ghezzal’ın ise kulübede maça beklemesi bekleniyor.

BATSMAN KARTAL'A KARŞI

Alanya maçı kadrosunda çok fazla değişiklik yapmayan Jorge Jesus’un en zor tercihi hücum hattında oldu. Jesus; Pedro ve Batsuayi arasındaki seçimini Batsman’den yana yaptı. Belçikalı golcü, eski takımına karşı maça as kadroda çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN GOL MAKİNESİ

Beşiktaş’ın bu sezonki en faydalı transferi Wout Weghorst, ligde yedi maçta üç gol bulmasının yanı sıra dört de asiste imza attı. Hollandalı yıldız, Türkiye kariyerinin ilk derbisine çıkmanın heyecanını yaşayacak ve siyah beyazlıların en büyük gol umudu olacak.

Batshuayi Beşiktaş'ı gözüne kestirdi: Gol atayım görürsünüz Doğum gününde Beşiktaş derbisine çıkacağını söyleyen Belçikalı oyuncu “Bana en büyük hediye galibiyet olacak” derken “Gol atarsan sevinecek misin?” sorusuna bu cevabı verdi.

Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı 15 bin TL'lik maaşı katbekat artırıldı Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekip 21 yaşındaki file bekçisine 4 yıl daha forma giydirecek sözleşmeye imza attırdı. Ersin'in aylık kazancı yaklaşık 1 milyon TL olacak