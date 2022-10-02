Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak Beşiktaş’ta bu akşamki derbi üç puandan fazlası anlamını taşıyor. Beşiktaş kazanırsa Valerien Ismael’in koltuğu sağlamlaşacak. Maçın kaybedilmesi durumunda siyah beyazlıların galibiyet hasreti üç haftaya çıkacak ve Fransız teknik adamın geleceği ciddi biçimde tartışmaya açılacak. Valerien Ismael hem kendisi hem takımı için çok kritik olan bu maç için hafta boyunca tesislerden çıkmadı. Fransız hoca derbide zaferi getirecek formülü bulmak için gece gündüz çalıştı.

SALİH'E ÖZEL GÖREV

Salih Uçan dev maçta Fransız teknik adamın kilit oyuncusu olacak. Ismael hazırladığı taktik planı detaylarıyla tecrübeli yıldıza anlattı. Fenerbahçe’nin Avrupa’da Rennes ile oynadığı mücadele hücum planları için önemli bir referans oluşturdu. O maçta Fenerbahçe, savunmanın arkasına atılan toplarla iki benzer gol yemişti. Ofansif bir oyun tercihi olan Jorge Jesus, savunmayı ileride tutup sıkı bir şekilde ofsayt taktiği uyguluyor. Ismael de bu durumu avantaja çevirip rakibi zayıf karnından vurmayı hedefliyor.

ERSİN’LE 4 YIL DAHA

Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşmeyi imzaladı. Asbaşkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın yer aldığı törende 21 yaşındaki kaleci dört yıllık sözleşmeye imza attı. Genç kalecinin derbi öncesi attığı imza ile motivasyonu tavan yaptı.

RİSK ALMADI

Sakatlığı sebebiyle beş maçtır oynamayan Ghezzal hafta içinde çalışmalara başlamıştı. Cezayirli yıldız maç eksikliği sebebiyle kulübede olacak. Hücumda Redmond, Muleka, Weghorst görev yapacak.

JESUS’TAN İKAZ

Jesus’un gözdelerinden Ferdi derbiye ceza sınırında çıkacak. Genç oyuncu kart görmesi hâlinde Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Portekizli hoca bütün oyuncularına kart uyarısında bulundu.

Süper ziyafet! Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlayacak Millî ara sonrasında Süper Lig macerası kaldığı yerden bütün hızıyla sürüyor. Dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe’de kozlarını paylaşacak…