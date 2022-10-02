Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasretinin dindirmekte kararlı olan Jorge Jesus, Türkiye’deki ilk derbisi öncesi kendinden emin. Takımındaki birçok isim gibi Süper Lig’deki ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşayacak olan Portekizli çalıştırıcı, oyuncularına, “Özel bir maç olacak. F.Bahçe gibi bir takımdaysanız, rakibin kim olduğunun önemi yoktur. Her karşılaşmada olduğu gibi güçlü oyunumuzu sürdürerek kazanmak istiyoruz” ifadesinde bulundu.

DÖRTLÜ SAVUNMA

Peres’in sakatlığı, Serdar Aziz’in maç eksiği sebebiyle elinde iki stoper kalan Portekizli hoca takımını dörtlü savunmayla sahaya çıkaracak. “Benim ideal on birim ve ideal sistemim yok” diyen Jesus, rakibe ve takımın durumuna göre farklı formasyonlar üretiyor. Takımı yine hücum ağırlıklı oynatmayı planlayan Jesus “Her maçta olduğu gibi, kendi oyunumuzu oynayacağız” diyerek iddiasını ortaya koydu.

TARAFTAR UĞURLAYACAK

Maçta tribünde yer almayacak olan Fenerbahçe taraftarı takımlarını Samandıra’dan meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayacak. Başkan Ali Koç ve kurmayları tam kadro olarak maça gidecek.

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