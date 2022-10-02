Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Puan puana ligin zirvesini paylaşan Adana Demirspor ve Galatasaray, liderliğin tadını tek başına çıkartmak istiyordu. İki tarafın da hocaları derslerine çok iyi çalışmışlardı. Okan Buruk, Akdeniz ekibinin en önemli silahı Onyekuru’yu, Boey ile kilit altına aldı. Montella ise Kerem ve Yunus’a hiç geniş alan bıraktırmadı. Her iki taraf kazanmak istediğini ofansif oyunlarıyla, mücadeleleriyle gösterse de istenilen gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı: 0-0.

KARŞILIKLI FIRSATLAR

İlk dakikalarda topun hâkimiyeti ev sahibindeydi. Galatasaray ise hata bekleyerek başladı. Mertens 9’da çaprazdan içeri girdi, vuruşu yan ağlarda kaldı. 23’te Mertens yine çaprazdan vurdu, Ertaç köşeye giden topu kornere çeldi. 30’da Onyekuru’nun yakın mesafeden vuruşunda, Muslera mutlak golü önledi. 45’te Mertens’in frikiği kaleciden döndü. Topu önünde bulan Yunus’un vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı.

DİREĞE TAKILDI

İkinci devre de ilk 45’te olduğu gibi başladı. 57’de sahaya dâhil olan Mata oyuna hareketlilik getirdi. 60’t a Mertens’in ortasında Mata gelişine vurdu, topun önüne kendisini siper eden Svensson golü önledi. 65’te Stambouli’nin kırmızı kart görmesi sonrası sarı kırmızılılar rakip yarı sahadaki baskısını arttırdı. 75’te Torreira’nın çok sert şutunda top az farkla dışarı çıktı. 78’de Boey topu çizgiden içeri kesti, Mertens’in yakın mesafeden vuruşu üst direkte patladı. Son bölümden de gol sesi çıkmadı.

BİTİRİCİ OLAMIYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından buruk bir ruh hali içindeydi. “Rakip ceza sahasında 40 defa topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma problemimiz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık” vurgusu yapan sarı kırmızılı teknik adam, “Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic’i almak istedik. Sergio’yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ligdeki tüm takımların sıkıntısı, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz” sitemiyle yabancı kuralına tepki gösterdi.

10 KİŞİ GOL ARADIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Türk futbolu adına güzel maçtı. Galatasaray’da seviye yükseldi. 10 kişiyle böyle bir rakibe karşı puan almak önemliydi. Eksik kaldıktan sonra da golü aradık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

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