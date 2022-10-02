Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u maçın son bölümünde bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve zirve yarışına ortak oldu. Gol perdesi 24. dakikada açıldı. Uğurcan Çakır’ın kısa pası Thiam’da kalırken onun pasını Gavranovic iyi değerlendirdi: 1-0. İlk yarıda beraberlik fırsatları yakalayan Fırtına, Kayserispor’un genç kalecisi Bilal’i geçmeyi bir türlü başaramadı. İlk yarı 1-0’lık ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi.

HAMSİK DİREĞE

Mücadelenin ikinci yarısı da yüksek bir tempoyla geçti, 51’de Hamsik’in ortasında kafayla kaleyi yoklayan Gomez’in vuruşu direkten döndü. Son bölümde Trabzonspor baskısı iyice artarken, 78’de VAR’dan gelen uyarı sonrası Onur Bulut’un Trezeguet’ye yaptığı hareket nedeniyle penaltı kararı çıktı. Atışı Bakasetas kullandı: 1-1. Bu golün hemen ardından 83’te Gomez’in kaptığı topta Umut Bozok sağ çaprazdan kaleciyi avladı: 1-2. Son anlarda Emrah’ın vuruşu direkten geri geldi.

AVCI MUTLU, ATAN DERTLİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir deplasmanda zor bir galibiyet aldıklarını belirterek “Oyun ilk yarıda beni tatmin etmedi ama ikinci yarı itibarıyla çok tatmin etti. Topla baskı yaptık. Topa sahip olarak şiddetli bir şekilde baskı yaptık ve sonuç aldık” dedi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise “Zevkli bir karşılaşma oldu. Biz saha içerisinde çok mücadele veriyoruz. Mücadelemizin karşısında hakemlere karşı mücadele etmek istemiyoruz. Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

Berna Gözbaşı'dan Trabzonspor'a... "Maç kazandık diye havaya girmesinler, hakemle kazandılar!" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün maçı Bordo-Mavililer'e hediye ettiğini söyledi... 1-2 biten maçın ardından hakeme tepki gösteren Gözbaşı, "Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi. Evindeki ilk 3 maçı kazanırken gol dahi yemeyen teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 78. dakikasına 1-0 önde girdiği maçta rakibine 1-2 mağlup olmuş, geri dönüşü başlatan gol penaltıdan gelmişti.

Umut Bozok'tan Kayserispor'a üçlük! Trabzonspor geriden gelip kazandı, 3 puanı "Kral" getirdi Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, 78. dakikasına 1-0 geride girdiği maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. 73'te Hamsik'in yerine oyuna giren Umut Bozok, 83'te galibiyet golünü attı. Penaltı golüyle geri dönüş fitilini ateşleyen Bakasetas, galibiyet golünde de asisti yaptı. Bu sezon evinde 3'te 3 yapan ve hiç gol yemeyen Kayserispor'un serisini Trabzonspor bozdu.