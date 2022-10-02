Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız son 16 turuna adını yazdırdı. Gruptaki son maçında Polonya’yı mağlup eden milliler, grubunu lider tamamladı ve yoluna devam etti. “Filenin Sultanları” FIVB Dünya Şampiyonası’nda F Grubu’nda yer alacak ve 4 maç daha yapacak. Rakiplerimiz; Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada olacak. İlk maçtaki rakip ise Almanya. Peki; Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya’nın Lodz şehrinde oynanacak mücadele 4 Ekim Salı günü saat 21:00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

FIVB F GRUBU MAÇ TAKVİMİ

Millilerimiz gruptaki ikinci maçını Kanada ile oynayacak. 5 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadelenin başlama saati 19:30 olarak belirlendi.

Gruptaki en zor maçlardan birisi olarak nitelendirilen ABD maçı ise 7 Ekim Cuma akşamı saat 19:30’da başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız gruptaki son maçını 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19:30’ta Sırbistan’a karşı oynayacak.

Bu karşılaşmaların tümünün TRT Spor'dan canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

GRUBU LİDER TAMAMLAMIŞTIK

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu beşinci ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Polonya ile mücadele etti. Filenin Sultanları müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla grup lideri olarak Son 16 Turu'na yükselen milliler, Dünya Şampiyonası 2. Turu'nda F Grubu’nda yer alacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 2. turda grupta ilk 4’te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.