Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BSL 1. Haftasında oynanacak Anadolu Efes GS maçı hangi kanalda sorusuna cevap aranıyor. Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezon heyecanı başladı. İlk haftada iki güçlü ekip Anadolu Efes ve Galatasaray NEF kozlarını paylaşacak. Maçın yayıncı ve saat bilgileri de araştırılıyor. İşte; Anadolu Efes GS maçı hangi kanalda sorusunun cevabı…

ANADOLU EFES GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadelede 2 Ekim Pazar günü saat 13:00’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da BeIN Sports 5 olacak.

GALATASARAY SON DURUM

Sezon öncesi hazırlık maçı yapan Galatasaray; Cevat Soyaş Turnuvası’nı birinci bitirdi ve Frutti Extra Cup’ta final oynadı. Sarı kırmızılı ekip, yabancı yıldızlar Raymar Morgan, Jeyhve Floyd, Angelo Caloiaro, Braian Angola Rodas ve Dylan Ennis’in yanı sıra yerli kadrosuna Yunus Emre Sonsırma, Sinan Sağlam, Sedat Ali Karagülle, Mahir Ağva ve Muhaymin Mustafa isimlerini kattı.

ANADOLU EFES SON DURUM

Geçtiğimiz sezonu Euroleague şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda da Fenerbahçe Beko’yu davet etmiş ve sezon öncesi iddiasını göstermişti.

İki takım geçtiğimiz sezon play-off yarı finalinde karşı karşıya gelmiş ve eşleşmeyi Anadolu Efes kazanmıştı.