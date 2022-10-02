Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Galatasaray canlı izleme yolları günün araştırılan konularından birisi oldu. Anadolu Efes GS maçı şifresiz mi, şifreli mi? BSL 1. Hafta heyecanı başladı. Yeni sezonda takımlar ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Galatasaray’ın son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’le oynayacağı mücadele merakla bekleniyor.

ANADOLU EFES GALATASARAY CANLI İZLEME YOLLARI!

2 Ekim Pazar günü saat 13:00’te başlayacak karşılaşma beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi yayıncı kuruluşu beIN Sports olacak. Maçı izlemek için yayıncı kuruluşa üye olmanız gerekiyor.

İKİ MAÇ ŞİFRESİZ OLACAK

Anlaşma kapsamında beIN SPORTS, Avrupa’nın en iyi ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi’ndeki tüm karşılaşmaları canlı yayınlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu ile beIN SPORTS’un, Basketbol Süper Ligi yayın hakları için yaptığı anlaşma 3 yıl süreyle devam edecek. Basketbol Süper Ligi'nde haftanın tüm karşılaşmaları basketbolun yeni evi beIN SPORTS 5’te yayınlanacak. Ayrıca her hafta iki maç da şifresiz beIN SPORTS HABER ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yayın hakları anlaşması için şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin yayın hakları için uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaları, hem kulüplerimizin hem de Türk basketbolunun ortak faydaları doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz. 2022-2023 sezonundan başlamak üzere; önümüzdeki 3 yıl basketbolun yeni adresi beIN SPORTS olacak. 3 sezon boyunca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin her hafta tüm maçları (8 karşılaşma) canlı yayınlanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, yine her hafta iki maç şifresiz kanaldan basketbolseverler ile buluşacak. Spor yayıncılığı konusunda ülkemizin en güvenilir kurumlarından olan, basketbol yayıncılığı konusunda kabul ve takdir görmüş bir tecrübe sahibi beIN SPORTS ile yaptığımız anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”