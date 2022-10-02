Türkiye Gazetesi

BJK FB derbisi şifresiz yayın bilgileri merak edilen konuların başında geliyor. Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi sorgulanıyor. Süper Lig’de milli aradan sonra heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. Hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Heyecan dolu maçı izlemek isteyenler Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi hakkında bilgiler!

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

Beşiktaş Fenerbahçe maçını veren şifresiz bir kanal bulunmuyor. Maçı izlemek için beIN Sports üyeliğinizin bulunması gerekiyor. İnternet üzerinden beIN Connect platformundan da canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

ESPN 2 Sur Latin

ESPN 4 Brazil HD

Prima Sport RO 4 HD

Sport 1 Czech HD

Sport 2 Israel HD

Sport TV3 Portugal HD

SportKlub 2 Croatia HD

SportKlub 2 Serbia HD

SportKlub 2 Slovenia

Telekanal Futbol

Tring Sport 2 HD

Ziggo Sport Kanaal 14

Ziggo Sport Select HD



MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef (Gedson), Redmond, Dele Alli, Muleka, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Atilla Karaoğlan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

EN FAZLA SKOR 1-0

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbilerde en fazla görülen skor 1-0 oldu. Fenerbahçe 40 maçtan, Beşiktaş ise 37 karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, ezeli rekabette toplam 77 müsabakada taraftarlar birer gol izleyebildi. 13 farklı statta karşılaşan ezeli rakipler, 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

Ezeli rakipler, 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette tam 326. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet alırken, 96 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın 492 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi. İki ekip 1959’da başlayan ligde ise 132 kez karşılaştı. Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı, 44 maç eşitlikle bitti. Ligde iki takım 151’er gol kaydetti.