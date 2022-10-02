Türkiye Gazetesi

Premier League'in 9. haftasında Manchester City evinde Manchester United'ı 6-3 mağlup ederken Erling Haaland 3 gol, 2 asistle oynadı.

Milli araya 4 maçlık galibiyet serisiyle giren Manchester United, Manchester City deplasmanında yarım düzine gol yedi. City'nin 6-3'lük zaferinde Erling Haaland ile Phil Foden el ele hat-trick yaptı. Manchester derbisinde damga vuran Haaland 2 de asist yaptı. 22 yaşındaki Norveçli süper santrfor 8 Premier League maçında 14 gol, 3 asiste ulaştı. Haaland 8 Premier League maçının 3'ünde hat-trick yapmayı başardı.

MANCHESTER DERBİ TARİHİNE DE GEÇTİ

Bugüne kadar 1992'de ismi İngiltere Premier League olan ligde hiçbir Manchester City'li oyuncu, Manchester derbisinde hat-trick yapmamıştı.

Erling Haaland, 1970'de Manchester United deplasmanında (4-1) hat-trick yapan Francis Lee'den sonra Manchester derbisinde üçleme yapan ilk City'li oyuncu oldu.

Norveçli, Premier League tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Süper golcü, geçen hafta da deplasmanda 3 maç üste üste gol atan ilk City futbolcusu olmuştu.

RONALDO'NUN REKORUNA ORTAK

Premier League'de 8 haftada 3. kez hat-trick yapan Erling Halaand, Manchester United'ın Protekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yakaladı. Ronaldo, Premier League kariyerinde üç keç hat-trick yapmıştı. Haaland ise bu istatistiğe sadece 8 maçta ulaştı.

Premier Lig'de bir sezonda üç hat-trick yapan oyuncular:

▪️ Alan Shearer

▪️ Harry Kane

▪️ Sergio Agüero

▪️ Luis Suárez

▪️ Dimitar Berbatov

▪️ Ruud van Nistelrooy

▪️ Erling Haaland (Yeni) Haaland, sadece 8 maçta üç hat-trick'e ulaştı.

Erlin Haaland sırrını açıkladı! Norveçli gol makinesi döner hastası çıktı Manchester City'nin süper golcüsü Erling Haaland, "En sevdiğin yemek hangisi" sorusuna "Kesinlikle (döner) kebap" cevabını verdi. Premier League şampiyonunun toplamda 50 milyon kişiyi bulan sosyal medya hesaplarından Haaland'ın kebap aşkı paylaşıldı.

Uzaylı olduğu kanıtlandı! Erling Haaland Premier League'i sallamaya devam ediyor Premier League'in 8. haftasında Wolverhampton'a konuk olan Manchester City, deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı. 0-3'lük galibiyette takımının 2. golünü atan Erling Haaland, Premier League tarihinde ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. Wolverhampton - Manchester City 0-3 Özet İzle

Premier Lig'te Haaland rüzgarı esiyor! Yine hat-trick yaptı İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 6-0 yendi. City'nin 3 golünü yeni süper yıldızı Erling Haaland attı.