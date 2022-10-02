Türkiye Gazetesi

Sonucu merakla beklenen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da "Kazanamıyorsan kaybetme" futboluyla 1'er puana razı oldu.

Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Beşiktaş, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyordu. Kartal ilk yarıda tam 5 kez ofsayta düştü. Fenerbahçe'yi ilk yarıda ofsayt taktiği kurtardı ancak Sarı-Lacivertliler başta Enner Valencia'yla olmak üzere ciddi fırsatlardan da yararlanamadı.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberliği bulunan Fenerbahçe 16 puanla 7. sırada haftayı tamamladı. Fenerbahçe'nin 1 maçı da eksik...

Valerien Ismael: Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Bazen top girmiyor, şans da lazım Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael 2. Fenerbahçe derbisinden de beraberlikle ayrıldı. Fransız çalıştırıcı maçın ardından, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım" dedi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Weghorst

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Valencia, Pedro

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Jorge Jesus ilk derbisinde... Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için 3 değişiklik Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye kariyerindeki ilk derbisine Vodafone Arena'da Beşiktaş karşısında çıktı. 68 yaşındaki Portekizli teknik direktör derbi için 3 değişiklik yaptı.

ISMAEL'İN 2. DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta geçen sezonun son 8 haftasında göreve gelen ve sadece 1 kez İstanbul derbisine çıkan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımda ikinci kez derbi heyecanı yaşadı.

Geçen sezon ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkan Ismael, sarı-lacivertli rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE 3 EKSİKLE GELDİ

Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Batshuayi Beşiktaş'ı gözüne kestirdi: Gol atayım görürsünüz Doğum gününde Beşiktaş derbisine çıkacağını söyleyen Belçikalı oyuncu “Bana en büyük hediye galibiyet olacak” derken “Gol atarsan sevinecek misin?” sorusuna bu cevabı verdi.

Fenerbahçe, ligde 6 maçta 20 gol attı

Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkili bir performansa imza atıyor.

Ligde ilk 3 maçında 13 gol kaydeden sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 4. haftada Konyaspor'la oynadığı ve 10 kişi kaldığı deplasman karşılaşmasında yaşamıştı.

Ardından Kayserispor'a 2, Alanyaspor'a ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, ligde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandırıp, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.

Goller 12 farklı isimden

Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 maçında 12 farklı isimden gol katkısı aldı.

Sarı-lacivertlilerde, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miguel Crespo, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Joao Pedro, Diego Rossi, Enner Valencia, Miha Zajc ve takımdan ayrılan Mergim Berisha ligde gol atmayı başardı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürürken Siyah-Beyazlı taraftar kalede kimin oynayacağını merak ediyor. Sözleşme krizi aşıldıktan sonra İstanbulspor maçında kaleye geri dönen Ersin Destanoğlu 2 isabetli şutun da gol olması nedeniyle eleştirilmişti. Teknik direktör Valerien Ismael'in Mert Günok'a döneceği düşünülüyordu. Beşiktaş'taki kaleci belirsizliği sona erdi.

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