KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR (1-0) ÖZET İZLE
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay
Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner Dikmen (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. 87 Uche Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 75 Diouf)
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov (Dk. 79 Del Valle), Glumac, Allyson, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut Nayir)
Gol: Dk. 45+2 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 45+3 Muhammet Demir, Dk. 82 Guilherme, Dk. 83 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 90+4 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor)
İlhan Palut: Oynanan futbola göre kazanan takım Konyaspor olmalıydı Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Konyaspor, kalesinde ilk golleri görürken Süper Lig'deki ilk yenilgisini tattı. Nef Stadı'na lider gelen ve 1. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta kazanmaya çok yaklaşan Yeşil-Beyazlılar'da teknik direktör İlhan Palut, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.