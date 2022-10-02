Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanında takımının başında yer aldı.

SERDAR AZİZ 75 GÜN SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan tecrübeli stoper Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından sahalara döndü. Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Aziz, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı.

Sakatlığının ardından kadroya dönen ancak hiç süre almayan Serdar Aziz, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu. 31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu.

JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş derbisine çıkan Fenerbahçe’de, Alanyaspor maçına göre 3 değişik isim sahada yer aldı. Teknik Direktör Jesus, Alanyaspor maçında 11’de sahaya çıkan Alioski, Rossi ve Emre Mor’u yedek soyundururken, bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Lincoln ve İrfan Can Kahveci’ye görev verdi.

Fenerbahçe’de tedavileri devam eden Joshua King ve Luan Peres maç kadrosunda yer almadı.

Derbilerin efendisi! Fenerbahçe'nin en büyük kozu, Portekizli teknik direktörü... Türkiye’deki ilk dev sınavını Beşiktaş’a karşı verecek olan Jorge Jesus bu tür maçlara alışık. Kurt hoca Sporting, Benfica ve Flamengo ile oynadığı derbilerde rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Fenerbahçe’yi gol makinesine çeviren 68 yaşındaki teknik adam, hırsıyla takımı ileri taşıyor.