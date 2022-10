Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 0-0 biten Fenerbahçe maçından sonra yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"GÜÇLÜ İKİ TAKIMIN TAKTİK SAVAŞI"

"Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındı. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz. İstediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı.

"Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout iki tane kaçırdı. Kevin N'Koudou eğer bizimle olsaydı, fark oluşturabilirdi. Umarım haftaya dönecektir. Durumuna gün gün bakacağız. Koşulara başladı. Önümüzdeki maça az zaman var ama umarım bizimle olur."

Jorge Jesus: Dünyadaki derbilere bakınca maçın kalitesi yüksekti. İlk 70 dakika biz daha iyiydik Süper Lig'de 6 maçta 20 gol atarak Beşiktaş deplasmanına gelen Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından "Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi" dedi. Portekizli çalıştırıcı ilk derbisi için "Dünyadaki büyük derbilere bakınca, maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel atmosfer oluşturdu. Oyuncular profesyonelce oynadı" ifadelerini kullandı.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'la berabere kaldıktan sonra üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş, derbiyle birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Ligin 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 7. haftada ise İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe maçını da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, son 3 maçta 2 puan alabilirken, 7 puanlık kayıp yaşadı.

89'DA DİREĞE TAKILDI

Siyah-beyazlı takım adına karşılaşmanın en şanssız pozisyonu 89. dakikada yaşandı.

Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

ISMAEL'İN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe maçıyla birlikte ikinci kez bir derbide Beşiktaş'ın başında yer alan teknik direktör Valerien Ismael, bu müsabakada da galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş'taki ilk derbi heyecanını geçen sezon yine Fenerbahçe karşısında yaşayan tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadeleyi de 1-1 berabere tamamlamıştı.

VODAFONE PARK SERİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı son 8 derbi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son iç saha yenilgisini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş son 8 derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

