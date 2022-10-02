Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 0-0 biten Beşiktaş maçından sonra yayıncı kuruluşa derbiyi değerlendirdi:

"İLK 70 DAKİKA BİZ DAHA İYİYDİK"

"İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular. Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. İki takım da defansif anlamda iyiydi."

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı! Weghorst 89'da direğe takıldı Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Vodafone Park'ta hiç derbi kaybetmeyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında seriyi sürdürdü. Dolmabahçe'ye son 5 maçın 4'ünü kazanarak gelen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si evine 1 puanla döndü. Son 5 dakikada 3 net pozisyon bulan Beşiktaş galibiyet golünü bulamadı. Wout Weghorst'un bir kafası direği yaladı, ikincisi direkten döndü.

"AEK LARNACA MAÇINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIK"

"AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor."J

"Dünyadaki büyük derbilere bakınca, maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel atmosfer oluşturdu. Oyuncular profesyonelce oynadı. İki takım futbolcularını da tebrik ederim. Fenerbahçe ile benzer bir takıma karşı oynadık. Milli takıma 13-14 oyuncu veren takımlarda, ara sonrası performanslar değişebiliyor. Enner Valencia buna rağmen oldukça iyi oynadı."

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR NE DEDİ?

Lincoln Henrique: "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstediğimiz sonucu alamadık ama derbilerde 1 puan kötü değildir."

Ferdi Kadıoğlu: "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi. Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu."

Altay Bayındır: "Üzgünüz, buraya her maç olduğu gibi 3 puan almaya geldik. Hocamızın söylediklerini yansıtmaya çalıştık ki yer yer yansıttık. Hatalarımızdan ders çıkarıp bir sonraki maça hazırlanacağız. Perşembe günkü maçımıza, sonra lig maçımıza hazırlanacağız."

Valerien Ismael: Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Bazen top girmiyor, şans da lazım Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael 2. Fenerbahçe derbisinden de beraberlikle ayrıldı. Fransız çalıştırıcı maçın ardından, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım" dedi.

Jorge Jesus ilk derbisinde... Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için 3 değişiklik Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye kariyerindeki ilk derbisine Vodafone Arena'da Beşiktaş karşısında çıktı. 68 yaşındaki Portekizli teknik direktör derbi için 3 değişiklik yaptı.