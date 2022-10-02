Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni stoperi Tayyip Talha Sanuç, Siyah-Beyazlılar'a çabuk uyum sağladı. Fenerbahçe derbisinde stoperde Saiss'in yanında tecrübeli Necip Uysal beklenirken sahaya ilk 11'de çıkan 22 yaşındaki futbolcu, kendisine güvenen teknik direktör Valerien Ismael'i mahçup etmedi.

"GELECEK İÇİN UMUT VERDİK"

Maç boyunca kritik müdahaleleri ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çeken Tayyip Talha Sanuç, beIN Sports'un "Maçın Oyuncusu Kimdi?" anketinde %48 oyla derbinin en iyi futbolcusu seçildi.

Derbide maçın adamı seçilen Talha, takım arkadaşlarını tebrik ederek yayıncı kuruluşa şunları söyledi: "Gelecek için umut verdik. İnşallah daha iyi çalışacağız. Hocamız maça çıkmadan önce sahada yüreğimizle oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de yüreğimle oynamaya çalıştım."

Valerien Ismael: Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Bazen top girmiyor, şans da lazım Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael 2. Fenerbahçe derbisinden de beraberlikle ayrıldı. Fransız çalıştırıcı maçın ardından, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım" dedi.

GHEZZAL: SAKATLIĞIM BİRAZ UZUN SÜRDÜ

Beşiktaşlı oyuncular da derbi mücadelesini galibiyetle tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Sakatlığının ardından forma şansı bulan Rachid Ghezzal, "Oyuna girerken tüm taraftarların adımı bağırması harika bir duyguydu. Taraftarın sevgisi için oynuyoruz. Onlara verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Sevginin karşılığını sahada vermek için her şeyi yapacağımı biliyorlar. Sakatlığım biraz uzun sürdü, yüzde yüz hazır olduğumu söyleyemem. En yakın zamanda yüzde yüz geri döneceğim." diye konuştu.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı! Weghorst 89'da direğe takıldı Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Vodafone Park'ta hiç derbi kaybetmeyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında seriyi sürdürdü. Dolmabahçe'ye son 5 maçın 4'ünü kazanarak gelen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si evine 1 puanla döndü. Son 5 dakikada 3 net pozisyon bulan Beşiktaş galibiyet golünü bulamadı. Wout Weghorst'un bir kafası direği yaladı, ikincisi direkten döndü.

SAİSS: MÜKEMMEL DEĞİLDİK AMA İYİYDİK

Bugün önemli bir maça çıktıklarını kaydeden Romain Saiss de şunları söyledi:

"Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında çok kötüydük. Bugün kazanamasak da iyi reaksiyon verdik. Mükemmel değildik, kazanamadık ama takımın gösterdiği savaşma ruhu önemliydi. Böyle devam ederse bu ligde çok iyi işler yapacağız."

Saiss, aslında bazı fırsatlar yakaladıklarını, direkten dönen toplarının olduğunu da vurgulayarak, "Bu takım çok kaliteli bir takım, kaliteli oyuncular var. Bu takım ruhuyla goller gelecektir. Gol yemeden bir puan aldık. Gelişmemiz gereken noktalar var." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus: Dünyadaki derbilere bakınca maçın kalitesi yüksekti. İlk 70 dakika biz daha iyiydik Süper Lig'de 6 maçta 20 gol atarak Beşiktaş deplasmanına gelen Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından "Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi" dedi. Portekizli çalıştırıcı ilk derbisi için "Dünyadaki büyük derbilere bakınca, maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel atmosfer oluşturdu. Oyuncular profesyonelce oynadı" ifadelerini kullandı.