Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon ligde istediği ritmi bir türlü tutturamasa da bir şekilde kazanmayı biliyor. Özellikle son iki maçta geriden gelip galibiyete uzanan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı "Evet ama yetmez" görüşünde. Avcı, mücadeleci oyun, maçı bırakmama, istekli ve baskılı futbolu beğeniyor ancak daha erken işi bitirmeleri gerektiğine inanıyor.

DİRENCİ ÇABUK KIRALIM

Avcı'nın takımını eleştirdiği bir diğer konu ise kalelerinde kolay goller görmeleri. Savunma problemini çözmek için ekstra çalışmalar yapan Abdullah Hoca, "Hücum zenginliğimizde sorunumuz yok. Pozisyonlara giriyoruz ama final vuruşlarına biraz daha çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda geriye düşmeden öne geçerek rakibin direncini erken kırıp netice almalıyız" görüşünde.

Trabzonspor'da 'Umut' bitmez Uğurcan’ın hatasında Gavranovic ev sahibi ekibi öne geçirirken, bordo mavililer 78-83 dakikaları arasında “Fırtına” gibiydi. Önce Trezeguet’nin pozisyonunda VAR uyarısıyla penaltı verildi, Bakasetas tabelayı eşitledi. Ardından Umut Bozok galibiyeti getirdi.

Berna Gözbaşı'dan Trabzonspor'a... "Maç kazandık diye havaya girmesinler, hakemle kazandılar!" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün maçı Bordo-Mavililer'e hediye ettiğini söyledi... 1-2 biten maçın ardından hakeme tepki gösteren Gözbaşı, "Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi. Evindeki ilk 3 maçı kazanırken gol dahi yemeyen teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 78. dakikasına 1-0 önde girdiği maçta rakibine 1-2 mağlup olmuş, geri dönüşü başlatan gol penaltıdan gelmişti.