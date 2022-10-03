Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray mutlak galibiyet ve liderlik hesabıyla gittiği Adana Demir deplasmanından bir puanla döndü. Sarı kırmızlılar yaklaşık yarım saat on kişi oynayan rakibini yenemese de oynanan oyun her şeye rağmen teknik direktör Okan Buruk’u memnun etti. Aslan zorlu mücadele topa yüzde 55 hâkim olurken, rakip kaleye tam 23 şut yolladı. Rakip ceza sahasında da 43 defa topla girmeyi başardı. Hem bireysel istek ve mücadele hem de gün takım oyunu gelecek için umut verdi.

ÖZEL ÇALIŞTIRACAK

Okan Hoca, maçtan sonra yaptığı konuşmada tek eksiklerinin gol olduğunun altını çizdi. 48 yaşındaki teknik adam "Kolay gol yeme, düşük orta saha direnci gibi kronikleşen problemleri çözdük. Oyunu rakip yarı sahaya yıkabiliyoruz, rakip ceza sahasında oynayabiliyoruz. Fakat son paslar ve vuruşlarda kalitemizi ortaya koyamıyoruz. Bunun yansıması bize iki puan kaybı olarak döndü. Bunu acilen düzeltmeliyiz" diyerek uyarılarda da bulundu. Ayrıca Buruk BAY haftasında hücum ve son vuruşlar üzerine özel çalışmalar yaptıracak.

TEK EKSİKLERİ GOL SEVİNÇLERİ

Sarı kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği Seferovic ve Mertens henüz golle tanışamadı. Şu ana kadar iki isim de 7 maçta forma giyerken şanssızlıklarını bir türlü kıramadı. Ki teknik ekip de iki oyuncunun siftah yapmaları hâlinde daha verimli olacağı görüşünde.

ICARDİ ARJANTİN'E GİTTİ

Adana Demirspor maçı öncesi son taktik idmanda ağrıları olduğunu söyleyen ve kadrodan son anda çıkan Mauro Icardi, Arjantin’e gitti. Eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ayrılıp daha sonra tekrar barışan yıldız oyuncunun tekrardan ayrıldığı iddia ediliyor.

ONYEKURU'YU SİLDİ!

Adana Demirspor maçı öncesi futbol severlerin en çok merak ettiği Onyekuru-Boey eşleşmesinin nasıl sonuçlanacağıydı. Boey, Onyekuru’nun sahada kaldığı 69 dakika boyuncu, eski Aslan'a gölge gibi yapıştı. Boey rakibiyle girdiği 4 ikili mücadeleyi de kazandı.

Aslan çok buruk! Galatasaray Adana Demirspor ile yenişemedi Zirveyi paylaşan iki takımın maçında futbol üst düzeydeydi. İki ekibin futbolcuları çok sayıda gollük fırsattan faydalanamadı. Adana Demirspor’da Stambouli 64’te oyundan atıldı. Gol olmaması böyle bir maça yakışmadı.

Adana Demirspor ile Galatasaray yenişemedi... Mertens'in boş kaleye kaçırdığı gol beyin yaktı! Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Haftaya ilk 2 sırada giren 2 takımın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Adana Demirspor 2. yarı 10 kişi oynadı. Hakem Halil Umut Meler orta sahanın kritik ismi Stambouli'yi 2. sarıdan attı. Galatasaray'da Dries Mertens'in yakın mesafeden boş kaleye atamadığı gol sosyal medyayı salladı.