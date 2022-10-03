Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Manchester derbisinin 6-3 bitmesinden sonra kamu spotu kadar heyecanlı geldi Beşiktaş-F.Bahçe kapışması. Halbuki bol gollü, en azından bol pozisyonlu geçmesi bekleniyordu. Jesus’un üçlü savunmayla ofsayt taktiği riskli olsa da işe yaradı. Siyah beyazlılar çoğu zaman kıl payı farkla savunma arkasında kaldı. Ismael’in öğrencileri bunun üzerine set hücumu yerine uzun toplarla rakip yarı sahaya yerleşmeye çalıştı ama hiç işe yaramadı.

ÜÇLÜ HAMLELER

Beşiktaş’ta Salih ve Dele Alli anahtar rolünü yerine getiremedi. Fenerbahçe’de ise Jesus hücumda oyuncularının bireysel yeteneklerinden medet umdu sadece. Sahayı dolduran yıldız isimlerin hepsi de sanki yeteneklerini kaybetmiş gibiydi. Özellikle derbilerde iyi oynamasıyla bilinen Dele Alli oyunda kaldığı sürede kültür fizik hareketleri yapsa daha çok yorulurdu.

KARTAL HAREKETLENDİ

Batshuayi, Mert, Osayi üçlüsü oyuna girince Ghezzal, Gedson ve Tayfur hamlesiyle cevap geldi. Valerien Ismael’in değişiklikleri sahaya daha olumlu yansıdı. Beşiktaş biraz hareketlenince tribünler coştu. Son bölümde tempolu şekilde saldıran siyah beyazlılar Weghorst’la iki defa golle burun buruna gelse de taraftarı önünde iki puan kaybetti. F.Bahçe ise Jesus’un istediğini aldı.

BAZEN ŞANS LAZIM

Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael maçın ardından “Zor bir derbi oldu. İkinci yarı daha güçlü bir oyun oynadığımızı söylemem lazım. Son 15 dakika iyiydik. Bazen top girmiyor içeriye, bir noktada şansa ihtiyaç var “ derken, “İstediğimiz her şeyi yaptık. Zaman zaman sabır göstermemiz gereken anlar oldu. Özellikle oyunun son bölümünde kontrol bizdeydi. Her şeyi iyi yaptık, gol atmak hariç. Tutku, istek, arzu noktasında da iyiydik” sözlerini sarf etti.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı! Weghorst 89'da direğe takıldı Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Vodafone Park'ta hiç derbi kaybetmeyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında seriyi sürdürdü. Dolmabahçe'ye son 5 maçın 4'ünü kazanarak gelen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si evine 1 puanla döndü. Son 5 dakikada 3 net pozisyon bulan Beşiktaş galibiyet golünü bulamadı. Wout Weghorst'un bir kafası direği yaladı, ikincisi direkten döndü.