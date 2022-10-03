Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus derbiyi değerlendirirken, “İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi” vurgusu yaptı ve, “Sonuç iki taraf için de iyi değil. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst’la net fırsatlar buldular. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor” sözlerini kullandı.

ALTAY: MUTLU DEĞİLİZ

Portekizli çalıştırıcı, “Oyuncu değişiklikleri beklediğimiz katkıyı veremedi. İlk değişikliklerden sonra taktik kaliteyi kaybettik. Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri ise çok etkiliydi. Beşiktaş’ta oyuna girenler, onların oyununu yukarı çekti. Ama bizde durum böyle olmadı” dedi. Kaptan Altay Bayındır da, “Üzgünüz, buraya her maç olduğu gibi 3 puan almaya geldik. Hocamızın söylediklerini yansıtmaya çalıştık ki yer yer yansıttık” açıklaması yaptı.

BOŞ KOLTUK KALMADI

Beşiktaş taraftarı derbiye beklendiği gibi büyük ilgi gösterdi. Saat 16.00’da kapıları açılan Vodafone Park’ın tribünleri maçtan iki saat önce neredeyse tamamen doldu. Yasak sebebiyle deplasman tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu. Dolmabahçe’de maç öncesi ve sırasında âdeta karnaval havası yaşandı.

Tayyip Talha Sanuç açık ara farkla Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en iyisi seçildi Beşiktaş'ın bu yaz Adana Demirspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yeni takımıyla ilk kez 90 dakikalık bir maç oynadı. Golsüz eşitlikle sona eren derbideki performansıyla dikkat çeken futbolcu, beIN Sports'un "Maçın Oyuncusu Kimdi?" anketinde %48 oyla derbinin en iyi futbolcusu seçildi. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai de %32 oy aldı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı! Weghorst 89'da direğe takıldı Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Vodafone Park'ta hiç derbi kaybetmeyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında seriyi sürdürdü. Dolmabahçe'ye son 5 maçın 4'ünü kazanarak gelen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si evine 1 puanla döndü. Son 5 dakikada 3 net pozisyon bulan Beşiktaş galibiyet golünü bulamadı. Wout Weghorst'un bir kafası direği yaladı, ikincisi direkten döndü.