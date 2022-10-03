Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. İki İstanbul ekibinin karşılaşması golsüz sona ererken, kulüpler birer puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 15, maç eksiği olan Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi. Maç sonu taraftarlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

AVRUPA'DAN SCOUT AKINI

Sabah'ın haberine göre; Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Avrupa kulüpleri büyük ilgi gösterdi. Sarı lacivertlilerin sezona iyi başlangıç yapan 3 ismi Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı. İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları, üç yıldızı tribünden takip etti.

Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun gelecek maçlarda da izleneceği ifade edildi.

Ferdi Kadıoğlu derbide 50 kez topla buluştu, 35 pas attı, yüzde 80 pas isabeti sağladı. Bir de şut pası verdi.

DÜNYA MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ

Öte yandan karşılaşmaya Avrupa ve Asya ülkelerinin medyaları da ilgi gösterdi. Derbi için İsveç, Romanya, Fransa, İngiltere, Kazakistan ve Azerbaycan'dan basın mensupları akredite oldu.

Tayyip Talha Sanuç açık ara farkla Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en iyisi seçildi Beşiktaş'ın bu yaz Adana Demirspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yeni takımıyla ilk kez 90 dakikalık bir maç oynadı. Golsüz eşitlikle sona eren derbideki performansıyla dikkat çeken futbolcu, beIN Sports'un "Maçın Oyuncusu Kimdi?" anketinde %48 oyla derbinin en iyi futbolcusu seçildi. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai de %32 oy aldı.