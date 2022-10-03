Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, Shota Arveladze ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışları devam ediyor.

SERGEN YALÇIN'DAN SONRA BİR ESKİ BEŞİKTAŞLI DAHA

İngiltere Championship temsilcisi için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'ın adı geçerken, yolu geçmişte siyah beyazlı kulüpten geçen bir başka teknik adamın daha ismi gündeme geldi.

FAVORİ ADAY CARLOS CARVALHAL

2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhal, İngiliz basınına göre Hull City'nin teknik direktör arayışında favori aday olarak gösteriliyor.

AL-WAHDA İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig takımı Al-Wahda'yı çalıştıran Carvalhal'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Portekizli teknik adamın geçtiğimiz temmuz ayında görev yapmaya başladığı Al-Wahda, 4 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

SHEFFİELD WEDNESDAY İLE PREMİER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

56 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da çalıştırmıştı. 2015-2017 yılları arasında İngiltere Championship takımı Sheffield Wednesday'de görev yapan Carvalhal, takımını iki kez play-off'a taşımasına rağmen Premier Lig'e yükselememişti.

SWANSEA'Yİ PREMİER LİG'DE TUTAMADI

Portekizli hoca, 2017 yılı sonunda çalıştırmaya başladığı Premier Lig takımı Swansea'nin ise küme düşmesine engel olamamıştı.

Son dakika: Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi Son dakika haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hull City, ligdeki son 6 maçında 5 mağlubiyet alarak 20'nci sıraya kadar geriledi.

Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarına kayıtsız kalamadı: Bir anda karşılarında buldular İngiliz takımı Hull City'nin Türk patronu Acun Ilıcalı, takıma kazandırdığı ivmenin ardından taraftarın sevgilisi oldu. Öyle ki koyu Hull City taraftarı bir adam, evine Türk bayrağı astı. Söz konusu görüntüleri gören Ilıcalı, kayıtsız kalamayarak taraftarı evinde ziyaret etti.

Fenerbahçe, Pelkas'ı Hull City'e kiraladı Fenerbahçe, 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı Hull City'ye kiraladı.