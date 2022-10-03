Türkiye Gazetesi

Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, zorlu deplasmanın hikayesi kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Bordo-mavili takımın oynadığı karşılaşmaya ve deplasmanda yolculuğuna ilişkin görüntülerin paylaşıldığı videoda, takımın gollerini atan Umut Bozok, Anastasios Bakasetas ile galibiyet golünün asistini yapan Maxi Gomez'in görüşlerine de yer verildi.

"GOL OLACAĞI KESİNDİ"

İlk olarak Bakasetas, "Umut'un golü harikaydı. Topu kontrol ettiğinde gol atacağından yüzde yüz emindim. Garanti, garanti." ifadesini kullandı.

Umut Bozok da karşılaşmanın galibiyet golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Maxi'ye çok teşekkür ederim, çok güzel bir asist yaptı bana. İnşallah haftaya ben de ona bir asist yaparım. 3 puan aldık, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

MAXİ GOMEZ: HARİKA İŞ ÇIKARDIK

Maxi Gomez ise maçın çok zor geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çalışma ve özveri ile geri dönüşü yapabildiğimiz bir maç oldu. Bence takım harika bir iş çıkardı. Takım arkadaşlarıma minnettarım. Evet belki asisti ben yaptım ama takım olarak harika iş çıkardık. Büyük çaba gösterip 3 puanı aldık. Tabii ki taraftarlarımıza da minnettarız. Bizim en güçlü yanımız oldular. Sürekli destek verdiler. Bundan dolayı çok mutluyuz."

Berna Gözbaşı'dan Trabzonspor'a... "Maç kazandık diye havaya girmesinler, hakemle kazandılar!" Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün maçı Bordo-Mavililer'e hediye ettiğini söyledi... 1-2 biten maçın ardından hakeme tepki gösteren Gözbaşı, "Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi. Evindeki ilk 3 maçı kazanırken gol dahi yemeyen teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 78. dakikasına 1-0 önde girdiği maçta rakibine 1-2 mağlup olmuş, geri dönüşü başlatan gol penaltıdan gelmişti.

Umut Bozok'tan Kayserispor'a üçlük! Trabzonspor geriden gelip kazandı, 3 puanı "Kral" getirdi Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, 78. dakikasına 1-0 geride girdiği maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. 73'te Hamsik'in yerine oyuna giren Umut Bozok, 83'te galibiyet golünü attı. Penaltı golüyle geri dönüş fitilini ateşleyen Bakasetas, galibiyet golünde de asisti yaptı. Bu sezon evinde 3'te 3 yapan ve hiç gol yemeyen Kayserispor'un serisini Trabzonspor bozdu.