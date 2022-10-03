Türkiye Gazetesi

Bir süredir sırt ağrılarından şikayetçi olan Mesut Özil ameliyat edildi.

Bu yaz Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan 33 yaşındak yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sırtında yaşadığı ağrı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiğini belirtti.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN ZİYARET

Tecrübeli futbolcu, geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada ise "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, belindeki rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen futbolcumuz Mesut Özil'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkanımız, oyuncumuzun en kısa sürede sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesini diledi" ifadeleri yer aldı.

Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Medipol Başakşehir gol yediğine üzülüyor! Medipol Başakşehir'e Ankaragücü de dur diyemedi... 8. haftada başkentin Sarı-Lacivertli ekibine konuk olan Emre Belözoğlu'nun takımı zorlu deplasmanda 1-2 galip geldi. İlk 6 maçında kalesinde gol görmeyen Medipol Başakşehir'e sezonun ilk golünü eski futbolcusu Tolga Ciğerci attı.

Mesut Özil bir süre daha yok! Başakşehir'de 3 maçta 21 dakika süre almıştı, ameliyat oluyor Mesut Özil bir süredir devam eden sırt ağrıları nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi. Bu yaz Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu yeni takımında sadece 21 dakika top oynamıştı. Mesut Özil'in Ocak ya da Şubat ayında takıma dönmesi bekleniyor.