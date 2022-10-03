Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulübü "devretmeye" hazır olduğunu açıkladı.

Alanya'da gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"BU İŞLERDEN YORULMAYA BAŞLADIK"

"Önceden iyi futbolcu almak için bütçen olması lazım. Bonservis ödemen lazım. Ciddi kira bedelleri ödemen lazım. Kulübün bütçesi, mali durumu belli nasıl yapacaksın. Alanyaspor'u Süper Lig'e taşıdınız, gelirler nereden. Yayın hakları ne kadarını karşılıyor. Yönetimin nasıl idare ettiğini merak ediyorlar mı. Oyuncu satıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kulübü götürmeye çalışıyoruz. Biz de nereye kadar götürürüz, kestiremiyorum. Biz de yavaş yavaş bu işlerden yorulmaya başladık. Birileri de çıkıp 'Biz bu işi yaparız' desin, biz de biraz dinlenelim. Biraz da başkaları yapsın, biz destek olalım. Kulüp burada. Hakikatten 'Bu kulübü biz yönetiriz' diyebilen varsa biz devredeceğiz. Konuşmakla bu işler olmuyor."

HEDEF HEP İLK 10 SIRA

Alanyaspor'un 2. Lig'de iken 2 ay kulübe başkan bulunmadığını da hatırlatan Çavuşoğlu, o zamanlar hiç kimsenin hayal edemediği Süper Lig'e Alanyaspor'u çıkardıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bunun kıymetini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Ama maalesef Alanya'da kulübün Süper Lig'de olmasının kıymeti bilinmiyor. Bu gerçek ve net. Son gelen futbolcularımızla hazır olmayan futbolcularımız vardı. İnşallah bundan sonraki süreçte takımımız toparlanacak. İyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim her zaman hedefimiz ligi ilk 10 içerisinde en iyi yerde tamamlamak. Düşüşler inişler çıkışlar olur, futbolun içerisinde bunlar var." ifadelerini kullandı.

STADYUM DOLMUYOR

Süper Lig'i geçen sezon 5. sırada bitiren bir futbol takımının maçına gelen seyirci sayısının az olduğuna değinen Çavuşoğlu, "2-3 bin civarında taraftar geliyor. Büyük takımların maçlarında doluyor. Herkes, tuttuğu büyük takımların maçlarına geldiği için doluyor. Bizler büyük takımların maçlarına gelenlerin her maça gelmesini istiyoruz. Alanyaspor'u kötü gittiği zaman eleştirenler bütün maçlarına gelmeli ve 10 bin kişilik stadı doldurmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Alanyaspor, henüz 2. dakika 10 kişi kalan rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Francesco Farioli yönetimindeki Akdeniz ekibi 8 maçta 9 puan topladı.

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