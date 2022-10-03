Türkiye Gazetesi

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'da 9 gol, 17 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Yunus Akgün'ün yıllık ücreti yeni sözleşmede 900 bin TL'den 12 milyon TL'ye çıkarılacak.

22 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

"İLK 11 OYUNCUSU VE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Oyuncusunun sarı-kırmızılı takımda forma giymekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ergezen, "Yunus, Adana'dan Galatasaray’a performansıyla kendisini Süper Lig’de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.

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ERDEN TİMUR'LA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Necdet Ergezen, ilerleyen günlerde yeni sözleşme için Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi, "Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim."

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asist kaydetti.

Halen yıllık 900 bin TL ile takımın en az kazanan futbolcusu olan Yunus’a tam 13 kat zam yapılarak ücreti 12 milyon TL’ye çıkarılacak.

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