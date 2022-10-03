Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin "Yerli Zlatan"ı Serdar Dursun'un Dinamo Kiev'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Ukrayna kaynaklı haberlere göre; Dinamo Kiev'in teklifini önce kabul eden 30 yaşındaki santrfor, ardından transferden aniden vazgeçti.

LUCESCU ÇOK İSTEDİ

Ukrayna'da gazeteci Viktor Vatsko, Twitter hesabından "Dinamo Kiev, Serdar Dursun transferi için ciddi uğraş verdi. Transferi gerçekleştirmeye çok yakındı. Uzun boylu ve atletik bir futbolcu. Çok yönlü bir futbolcu. Son anda Ukrayna'ya gitmekten vazgeçti" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Mircea Lucescu'nun ekibinin Serdar Dursun ile uzun süre pazarlık ettiği, milli futbolcunun ilk etapta teklifi kabul ettiği kaydedildi. Ancak Serdar Dursun'un daha sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı Ukrayna temsilcisine imza atmaktan vazgeçtiği aktarıldı.

FENERBAHÇE 3.5 MİLYON EURO KAZANACAKTI

Sporx'in aktardığına göre; Dinamo Kiev görüşmelerde Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Serdar Dursun'un, geçen sezon ilk 11 oyuncularından biri olduğu hatırlatılırken, bu sezon Jorge Jesus'un gelmesinin ardından bu statüsünü kaybettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 10 maça çıkan tecrübeli isim 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçeli 3 yıldıza yakın takip! Avrupa devleri tribündeki yerini aldı Son dakik Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 8'inci haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Büyük heyecanla beklenen karşılaşma golsüz sona ererken, Avrupa'nın önemli kulüpleri üç yıldızı izlemek için tribündeki yerini aldı.

Jorge Jesus: Dünyadaki derbilere bakınca maçın kalitesi yüksekti. İlk 70 dakika biz daha iyiydik Süper Lig'de 6 maçta 20 gol atarak Beşiktaş deplasmanına gelen Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından "Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi" dedi. Portekizli çalıştırıcı ilk derbisi için "Dünyadaki büyük derbilere bakınca, maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel atmosfer oluşturdu. Oyuncular profesyonelce oynadı" ifadelerini kullandı.