Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ilk 3 haftayı mağlubiyetle kapattıktan sonra son 4 maçında 8 puan topladı. beIN Sports muhabiri Gürler Akgün, 80 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı yalnızca 359 kişinin izlediğini yazdı.
KARAGÜMRÜK - İSTANBULSPOR (1-2) ÖZET İZLE
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan xx, Yusuf Bozdoğan xx, Özgür Ertem xx
Fatih Karagümrük: Viviano x, Salih Dursun xx (Levent Mercan dk. 73 x), Biraschi xx, Caulker xx, Caner Erkin xx, Dresevic xx, Jimmy Durmaz x (Burak Kapacak dk. 78 x), Ozdoev xx, Ebrima Colley x (Kerim Frei dk. 61 x), Kouassi x (Fabio Borini dk. 78 x), Diagne xx
Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Samed Onur, Anwan, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
İstanbulspor: Jensen xx, Okan Erdoğan xx, Mehremic xx, Duhan Aksu xx, Oğuzhan Berber xx, Melih Kabasakal x (Rroca dk. 46 xxx), Muhammer Sarıkaya xx, Ali Yaşar x (Mehmet Yeşil dk. 46 x), Jetmir Topalli xxx (Aldin Cajic dk. 84 ?), Emir Kaan x (Ethemi dk. 72 x), Sindrit Guri x (İbrahim Yılmaz dk. 46 x)
Yedekler: Alp Arda, Abazaj, Raymond Owusu, Ologo, Kaan Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Mbaye Diagne (dk.37) (Fatih Karagümrük) Rroca, Topalli (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Viviano, Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük) Emir Kaan, Rroca (İstanbulspor)
Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor’un oynadığı her maçta rakip favori. Bunu samimiyetle söylüyorum Süper Lig'in 8. haftasında Karagümrük'ü 1-0 geriye düştüğü maçta 1-2 mağlup eden İstanbulspor son 4 maçta yenilgisiz 8 puan topladı. Sarı-Siyahlılar'ın başarılı teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Bizim için Süper Lig’deki her maç final maçı. İstanbulspor’un oynadığı her maçta rakip favori. Bu gerçeği unutmamak lazım. Biz olduk dediğimiz an işimizin bittiği andır” dedi.
PİRLO'NUN SERİSİ 4 MAÇ SÜRDÜ
Sezona 2 maçta 8 gol yiyerek başladıktan sonra son 4 maçta kalesinde yalnızca 1 gol görerek 6 puan toplayan Karagümrük'ün serisi sona erdi.
İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar, Mbaye Diagne ile öne geçtiği maçta üstünlüğnü koruyamadı.
Öte yandan, öaç öncesi son hazırlıklarını yapan kırmızı-siyahlılarda Fabio Borini, yaşadığı sakatlık sebebiyle son anda maçın 11’inden çıkartıldı. İtalyan forvet Fabio Borini, bu sezon Karagümrük forması ile çıktığı 6 müsabakada takımına 3 gollük skor katkısında bulundu.
Adem Ljajic resmen Fatih Karagümrük'te! Devre arası transferi şimdiden açıklandı Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı ekibi transferi "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" ifadeleriyle duyurdu.