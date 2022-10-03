ERZURUMSPOR FK - DENİZLİSPOR (1-0) ÖZET İZLE
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 26 Batuhan Artaslan), Cengizhan Bayrak (Dk. 82 Shala), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 65 Alican Özfesli), Süleyman Koç (Dk. 82 Rosheuvel), Olanare, Hasek (Dk. 65 Muhammed Özhan) Eren Tozlu
Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Emre Sağlık (Dk. Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Muhammet Özkal (Dk. 89 Bekir Turaç Böke), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. Samet Gündüz), Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Hakan Çinemre), Okan Derici (Dk. 46 Erdal Akdarı), Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu
Gol: Dk. 45+3 Olanare (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 45+6 Gökhan Süzen (Altaş Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 52 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)
İstanbulspor'un yenilmezlik serisi Karagümrük maçında da sürdü... Müthiş geri dönüş! Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 1-2 kazanmayı bildi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki Sarı-Siyahlılar son 4 haftada 8 puan topladı. İstanbulspor'a 3 puanı getiren golleri Eduart Rroca ve Jetmir Topalli attı. İbrahim Yılmaz'ın bir şutu da üst direkten döndü. İstanbulspor haftaya Ankaragücü'nü konuk edecek.