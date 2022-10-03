Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Müsabakadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, şunları söyledi:

"ÇIKIŞA GEÇMİŞTİK"

“Ligin ilk 3 haftasında ve sonraki süreçte skor anlamında bir çıkışa geçmiştik. Milli aradan sonra ilk maçımız, benzer bir tablonun içindeydi. Bir yerde final maçı gibiydi. Bizim için Süper Lig’deki her maç final maçı. İstanbulspor’un oynadığı her maçta rakip favori. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bu gerçeği unutmamak lazım. Biz olduk dediğimiz an işimizin bittiği andır."

EN ÇOK KOŞAN TAKIMLARDAN BİRİ

"Motivasyonu kaybetmememiz lazım. Geliştirebileceğimiz tek şey, bu oyun anlayışımız. Bunu ikinci yarıda sahaya yansıttık ve skoru aldık. Onlar oyun kurarken birebir ile baskı yapmalıydık, bunu yaptık ama 3. bölgede belirleyici iş yapma sorunumuz var. Basit kayıplar yapıyoruz, bunu çözmemiz gerekiyor. Skor yapabilecek opsiyonları çoğaltmamız gerekiyor. Buradan hem takıma mesaj veriyorum hem de kendime ödev belirliyorum. Biz kat edilen mesafede de üst sıralarda olan bir takımız. Rakibimizden bu anlamada da ayrılıyoruz. Daha fazla alan bulacağımızı değerlendiriyorduk 2-1’e kadar. Sonra skoru koruma psikolojisine girdik."

İstanbulspor'un yenilmezlik serisi Karagümrük maçında da sürdü... Müthiş geri dönüş! Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 1-2 kazanmayı bildi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki Sarı-Siyahlılar son 4 haftada 8 puan topladı. İstanbulspor'a 3 puanı getiren golleri Eduart Rroca ve Jetmir Topalli attı. İbrahim Yılmaz'ın bir şutu da üst direkten döndü. İstanbulspor haftaya Ankaragücü'nü konuk edecek.

OYUN KÜLTÜRÜ OLUŞTU

“Geçtiğimiz yıldan bu yana bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyoruz” diyen Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Oyunu nasıl geliştiririz diye çalışıyoruz, ısrarla anlatıyoruz. Devre bitti, hemen analizimiz yaptık, futbolculara neler yapmamız gerektiğini anlattık. 3 değişiklik yaptık, bu takıma mental bir şok olmalıydı. Geriden gelen arkadaşları taktiksel şeyleri daha iyi uyguladılar.”

Osman Zeki Korkmaz: Biz fala değil 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan ve 2 kez geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başaran İstanbulspor son 3 haftada 5 puan topladı. Sarı-Siyahlılar'ın başarılı teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Sayın Valerien Ismael'in saha kenarında olmayışının Beşiktaş'ın motivasyonunu düşürdüğüne inanıyorum. Bu durum bütün hikayeyi açıklamaz ama sebeplerden biri olabilir" dedi.

İstanbulspor'un teknik direktörü kim? Osman Zeki Korkmaz'dan Süper Lig yorumu Süper Lig'e yükselen 3. takım İstanbulspor oldu. Peki İstanbulspor'u Süper Lig'e kim çıkardı? Sarı-Syiahlılar'ın ismi çok sık gündeme gelmeyen, genç ve başarılı bir teknik direktörleri var. İlk teknik direktörlük sezonunda büyük bir başarıya imza atan Osman Zeki Korkmaz'dan Süper Lig yorumu...