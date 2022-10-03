Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberleri... İtalyan gazeteci Matteo Moretto, İspanya'nın Relevo isimli haber sitesinde ciddi bir iddia ortaya attı.

Habere göre; Galatasaray'da 11 yıllık Fernando Muslera dönemi önümüzdeki yaz sona erebilir. Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Uruguaylı yıldız kaleci hakkında ilgi çekici bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılı takımla 5 Süper Lig, 4 de Türkiye Kupası zaferi yaşayan Muslera için bir ödnem kapanabilir.

MUSLERA GİDECEK PENA GELECEK

Matteo Moretto, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Inaki Pena'nın Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ve kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamayacağını yazdı.

Habere göre; 23 yaşındaki kaleci için Galatasaray'ın devrede ve sarı kırmızılı ekip, kaleyi önümüzdeki sezondan itibaren Fernando Muslera'nın yerine Inaki Pena'ya emanet etmeyi düşünüyor.

DOMENEC TORRENT GETİRMİŞTİ

Galatasaray'da geçen sezon Muslera'nın sakatlanmasının ardından, teknik direktör Domenec Torrent'in isteği üzerine Inaki Pena, devre arasında sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiralanmıştı. Pena, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.

Barcelona altyapısından yetişen Inaki Pena, bu sezon teknik direktör Xavi'nin isteğiyle A Takım'a dahil edildi ancak henüz görev alamadı.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi... Menajeri yeni sözleşme müjdesini verdi Yunus Akgün'ün menajerinden yeni sözleşme açıklaması... Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu geçen sezonki performansının aksine sadece 1 asist kaydetti. Ancak, Galatasaray yönetimi Yunus'un sözleşmesini uzatmakta ve maaşını iyileştirmekte kararlı.

REKORTMEN MUSLERA

2011 yazında Lazio'dan 6.7 milyon euroya transfer edilen ve 2011-2102 sezonunda bu yana Galatasaray formasını giyen Nando Muslera Süper Lig'de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor.

Galatasaray formasıyla 5 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazandı. Uruguay milli takımıyla 2011 senesinde Copa America şampiyonu oldu. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da toplam 15 kupa kazandı.

Adana Demirspor maçıyla Galatasaray'da 429. maçına çıkan Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılı formayı en çok giyen 5. futbolcu oldu.

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