Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş’a diş geçiremeyen Fenerbahçe’de Jorge Jesus fırtınası esti. Karşılaşma boyunca derbinin coşkusunu yoğun şekilde yaşayan Portekizli hoca, maç sonunda da hislerini gizlemedi. Bir faul pozisyonun ardından Beşiktaş yedek kulübesinin içine dalıp Szalai’yi oradan uzaklaştıran, zaman zaman sahanın içine kadar girerek oyuncularını uyaran Portekizli, son düdüğün ardından “Oyuna giren ilk üç oyuncu sonrasında takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı” sözleriyle Batshuayi, Osayi ve Mert Hakan’ı eleştirdi.

AEK MAÇINA ODAKLANIN

Yardımcılarıyla birlikte derbinin detaylı analizini yapan Jorge Jesus, Altay ve Valencia başta olmak üzere eleştirilerine devam etti. Altay’a, “Takım atağa çıktığında sen de ileri çıkacaksın ve libero gibi savunma arkasına atılan topları” alacaksın uyarısı yapan Portekizli, Valencia’ya ise “Bireyselliği bırak” ikazında bulundu. İrfan Can, Pedro gibi isimler de Jesus’tan nasibini aldı. Hoca, “Bunu kaybedilmiş bir maç olarak görüyorum. Ama artık AEK Larnaka maçına odaklanın” diyerek Avrupa’daki grup liderliği hedefini hatırlattı.

YAKIN MARKAJDA CRESPO'YU TUTMAK ZOR

Jorge Jesus’un vazgeçilmezlerinden olan Miguel Crespo değerini katlamaya devam ediyor. Türkiye’deki en değerli Portekizli durumundaki oyuncu Avrupa devlerinin markajında. Cerspo’yu derbide Atletico Madridli scoutların yakından takip ettiği öğrenildi. Fenerbahçe yıldız oyuncu için 15 milyon avro fiyat belirlemiş durumda.

PERES BAKIMDA

Fenerbahçe’de tedavileri devam eden oyunculardan Joshua King’in Karagümrük maçında formasına kavuşması bekleniyor. Derbiyi kaçıran Norveçlinin, AEK karşısında da riske edilmeyeceği, ancak Karagümrük maçında kadroda olacağı öğrenildi. Luan Peres ise ancak ekimin üçüncü haftasında takıma katılabilecek.

OFSAYT TUZAĞI

F.Bahçe, 6 golle, ligin en az gol yiyen 4. takımı durumunda. 7 maçın dördünde kalesine duvar ören sarı lacivertlilerin üçlü savunması rakiplerin iştahını kabartıyor ama ofsayt tuzağı kusursuz işliyor. F.Bahçe’ye karşı Ümraniye 2, Kasımpaşa 2, Adana Demirspor 4, Konyaspor 8, Kayserispor 9, Alanyaspor 4 ve Beşiktaş ise 7 defa ofsayta yakalandı.

HENRIQUE DEVLEŞTİ

Fenerbahçe savunmasının zayıf halkası olarak gösterilen Gustavo Henrique, Beşiktaş karşısında devleşti. Jorge Jesus’un ilk defa savunma göbeğinde kullandığı sambacı, Weghorst’a sahayı dar etti. Henrique, hava toplarında 7’de 6’lık başarı oranı yakalarken, Weghorst, 11’de 1’de kaldı. Brezilyalı, Hollandalıya top göstermedi.

O SENE BU SENE!

Uzun süreli sakatlığın ardından Beşiktaş maçıyla formasına kavuşan Serdar Aziz’den çarpıcı açıklamalar geldi. Sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen tecrübeli savunmacı, “Daha önce de oynayabilirdim ama riske girmek istemedim. Derbideki sonuçtan hiçbirimiz memnun değiliz” ifadelerini kullandı.

REAL DE OLSA YENİN!

Jesus’un “Real Madrid’le bile oynasak her zaman 3 puan için oynayacaksınız” dediğini söyleyen Serdar Aziz “Her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Bu sene o sene. Şampiyonluk hasretine son vereceğiz” iddiasında bulundu. Serdar, Saiss’in kendisine yaptığı hareket için de “Penaltı” iddiasında bulundu.

Derbide gol sesi çıkmadı! Tatsız, tuzsuz, sessiz... Derbide futbol kalitesi vasatı aşamadı. Her iki takım da yakaladıkları az sayıdaki fırsattan faydalanamadı. Ghezzal’ın oyuna girmesiyle hareketlenen Beşiktaş’ta Weghorst’un bir kafa vuruşu direkte patladı.