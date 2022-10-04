Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş derbide Fenerbahçe’yle golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini üç maça çıkarmış oldu. Son anlarda yaklaşan üç puanın kaçması ise en çok Valerien Ismael’i üzdü. Planlarını bol gol atan Fenerbahçe’yi kilitlemek üzerine yapan ve rakibine pozisyon vermeyerek bunda başarılı olan Valerien Ismael, Weghorst’un son bölümde kaçırdığı iki golün ardından öğrencilerini motive etmeye çalıştı. Fransız teknik adam önlerindeki iki maçla derbinin acısını çıkaracaklarını söyledi.

YÖNETİMDEN DESTEK

Giresun deplasmanının ardından evlerinde Trabzonspor’u yeneceklerini söyleyen Ismael, “İki maçta 6 puan sezon başındaki havamızı tekrar yakalamamızı sağlayacak. Bundan sonra sizden patlama bekliyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan siyah beyazlı yöneticiler de 0-0’lık eşitliğin ardından Fransız teknik adama destek verdi. Taktik savaşlarının yaşandığı derbide galibiyete yakın olan tarafın kendileri olduğunu belirten siyah beyazlı idareciler, Ismael’e moral verdi.

TARAFTARDAN ISMAEL’E TEPKİ

Maçtan sonra büyük üzüntü yaşayan Weghorst’un yanına giden Valerien Ismael’in Hollandalı futbolcu ile olan diyaloğu gündem oldu. Fransız hocanın öğrencisini teselli ederken gülümsediği anlar ekranlara yansıdı. Beşiktaşlı taraftarlar Ismael’in beraberlikten mutlu bir görüntü çizdiğini belirterek 0-0’lık skora verilen reaksiyonu eleştirdi.

Tayyip Talha Sanuç açık ara farkla Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en iyisi seçildi Beşiktaş'ın bu yaz Adana Demirspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yeni takımıyla ilk kez 90 dakikalık bir maç oynadı. Golsüz eşitlikle sona eren derbideki performansıyla dikkat çeken futbolcu, beIN Sports'un "Maçın Oyuncusu Kimdi?" anketinde %48 oyla derbinin en iyi futbolcusu seçildi. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai de %32 oy aldı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı! Weghorst 89'da direğe takıldı Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Vodafone Park'ta hiç derbi kaybetmeyen Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında seriyi sürdürdü. Dolmabahçe'ye son 5 maçın 4'ünü kazanarak gelen Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si evine 1 puanla döndü. Son 5 dakikada 3 net pozisyon bulan Beşiktaş galibiyet golünü bulamadı. Wout Weghorst'un bir kafası direği yaladı, ikincisi direkten döndü.