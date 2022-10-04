Türkiye Gazetesi

Ligde son iki maçını kazanan ve zirvenin bir puan uzağında bulunan Trabzonspor’da rota Avrupa’ya döndü. UEFA Avrupa Ligi’nde rakip Monaco. Perşembe günü Fransa deplasmanında olacak bordo mavililerde yönetim teknik ekibe ve takıma güveniyor. Yöneticilerden Şemsetdin Hancı “Üzerine koyarak gideceğiz ve gruptan lider çıkmak istiyoruz” görüşünde.

AVCI DA İDDİALI

Şu anda üç puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi, Monaco’yu devirdiği takdirde önemli bir rakibine karşı ciddi avantaj sağlamış olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da “Maç maç gideceğiz ve iki kulvarda da üst sıraları istiyoruz. Çünkü biz yarışmacı bir takımız. Şu an için önceliğimiz Monaco önünde iyi bir oyunla galip gelmek ve iddiamızı güçlendirmek” diyor.

BAKASETAS'A DOPİNG OLDU

Trabzonspor’un skorer ismi Anastasios Bakasetas gollerine devam ediyor. 2024’te mukavelesi bitecek olan Yunan oyuncunun mukavelesini iki yıl daha uzatmak için yönetimden söz aldığı belirtildi. Bakasetas’ın bu sezon 12 maçta 5 gol ve 4 asisti bulunuyor.

Trabzonspor'da 'Umut' bitmez Uğurcan’ın hatasında Gavranovic ev sahibi ekibi öne geçirirken, bordo mavililer 78-83 dakikaları arasında “Fırtına” gibiydi. Önce Trezeguet’nin pozisyonunda VAR uyarısıyla penaltı verildi, Bakasetas tabelayı eşitledi. Ardından Umut Bozok galibiyeti getirdi.