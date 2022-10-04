Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası, Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda üst düzey maçlar yöneterek elit hakemler arasına girmeyi başaran Cüneyt Çakır, geçtiğimiz Ağustos ayında kariyerini noktaladı. Aldığı radikal karar sonrası ne yapacağı merak konusu olan Cüneyt Çakır, kariyerine TFF'de hakem eğitmeni olarak devam edecek. Çakır'ın maaşı da ortaya çıktı.

AYDA 100 BİN KAZANACAK

45 yaşındaki Çakır'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla hakem hocası olduğu öğrenildi. Tecrübeli ismin bu görev karşılığında ayda 100 bin TL alacağı belirtildi.

Cüneyt Çakır, geçen sezon mart ayında MHK tarafından yapılan operasyonda 13 hakemle birlikte liste dışı bırakılmış daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla geri dönmüştü. Emektar hakeme, ligin 34. haftasındaki Antalyaspor-Kayserispor müsabakasında görev verilmişti.

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır: "Arkamda hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana" Hakemlik kariyerini noktalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, bir teşekkür mesajı yayımladı.

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası hakem listesine alınmadı FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır listede yer almadı.

Cüneyt Çakır yeniden sahalarda... UEFA'dan tecrübeli hakeme kritik görev FIFA istemedi, UEFA'nın hala gözdelerinden... UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak: Sabah