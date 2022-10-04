Türkiye Gazetesi

Icardi futbolu bıraktı mı? Icardi Wanda Nara ayrıldı mı? Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin transferi Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı. Ünlü futbolcunun Galatasaray macerası olaylı başladı. Icardi’nin eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunların ardından futbolu bırakma noktasına geldiği öne sürüldü.

ICARDI FUTBOLU BIRAKTI MI?

Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin’e gitmişti. Şimdiki eşi olan Wanda Nara’yla problemler yaşayan Icardi’nin futbol kariyerini noktalayacağı iddia edildi.

Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Habere göre Icardi, Wanda Nara ile barışmak için çeşitli yollar deniyor.

Wanda Nara'yla ayrılık kararı alan Mauro Icardi'nin, kendisini futbola veremediği gerekçesiyle futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

ICARDI KARİYERİ NASIL?

Mauro Emanuel Icardi Rivero 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı.

Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu.

Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı.

2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı.