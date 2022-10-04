Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray ile Kastamonuspor eşleşti. Geçen sezonu ligi 13. sırada bitiren ve kupaya erken katılan sarı kırmızılı ekibin oynayacağı maç şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki; Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman?
GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Kupada 3. eleme turu maçları 18,19,20 Ekim tarihlerinde oynanacak. Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçının bu tarihlerden birinde oynaması bekleniyor.
Kupanın yayıncı kuruluşu A Spor’un bu karşılaşmayı canlı yayınlayacağı tahmin ediliyor.
68 TAKIM EŞLEŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Galatasaray - GMG Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
Giresunspor - Amasyaspor FK
Atakaş Hatayspor - Düzcespor
Manisa FK - Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Uşakspor - Gümüşhane
Göztepe - Karaköprü Belediyespor
Adanaspor - Orduspor
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Menemen FK - Bulvarspor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
Gaziantep FK - Sarıyer
"ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON"
Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, yaptığı konuşmada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Eleme Turu kura çekiminde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası gerçekten bizim çok önem verdiğimiz, sosyal açıdan baktığımızda da inanılmaz önemli misyonu olan bir turnuva. Ayrı liglerde, farklı şehirlerde mücadele ediyoruz ama Ziraat Türkiye Kupası herkesi birleştiren, bütün takımları, üyeleri bir araya getiren çok önemli bir organizasyon. Bu yıl Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. Yılı. Bu bakımdan çok çok mutluyuz, gururluyuz. Bu gururla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının dolu tribünler eşliğinde, şölen havasında geçmesi lazım. Cumhuriyetimizin 100. yılını her maçta her yerde coşkuyla kutlamamız lazım. İnşallah bunları göreceğiz" ifadelerini kullandı.