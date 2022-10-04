Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray ile Kastamonuspor eşleşti. Geçen sezonu ligi 13. sırada bitiren ve kupaya erken katılan sarı kırmızılı ekibin oynayacağı maç şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki; Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kupada 3. eleme turu maçları 18,19,20 Ekim tarihlerinde oynanacak. Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçının bu tarihlerden birinde oynaması bekleniyor.

Kupanın yayıncı kuruluşu A Spor’un bu karşılaşmayı canlı yayınlayacağı tahmin ediliyor.

68 TAKIM EŞLEŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Galatasaray - GMG Kastamonuspor

Çorum FK - Esenler Erokspor

Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü

Adana Demirspor - Adıyaman FK

Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor

Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

Boluspor - Fethiyespor

Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

Giresunspor - Amasyaspor FK

Atakaş Hatayspor - Düzcespor

Manisa FK - Eynesil Belediyespor

Ankaraspor - Pazarspor

Şanlıurfaspor - Karaman FK

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor

Uşakspor - Gümüşhane

Göztepe - Karaköprü Belediyespor

Adanaspor - Orduspor

Altınordu - Sapanca Gençlikspor

Menemen FK - Bulvarspor

Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi

Bucaspor - Artvin Hopaspor

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu

Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

Gaziantep FK - Sarıyer

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON"

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, yaptığı konuşmada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Eleme Turu kura çekiminde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası gerçekten bizim çok önem verdiğimiz, sosyal açıdan baktığımızda da inanılmaz önemli misyonu olan bir turnuva. Ayrı liglerde, farklı şehirlerde mücadele ediyoruz ama Ziraat Türkiye Kupası herkesi birleştiren, bütün takımları, üyeleri bir araya getiren çok önemli bir organizasyon. Bu yıl Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. Yılı. Bu bakımdan çok çok mutluyuz, gururluyuz. Bu gururla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının dolu tribünler eşliğinde, şölen havasında geçmesi lazım. Cumhuriyetimizin 100. yılını her maçta her yerde coşkuyla kutlamamız lazım. İnşallah bunları göreceğiz" ifadelerini kullandı.