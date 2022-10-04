Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberleri: 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de kötü giden Galatasaray'da genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu başarılı performansıyla dikkatleri çekmişti. Performansını bir hayli yükselten genç yıldız, sarı kırmızılıların bu sezon için en önemli kozlarından birisi olarak görülüyordu ancak beklenen olmadı. Galatasaray taraftarları, Aktürkoğlu'nun performansından memnun değil...

UEFA Avrupa Ligi'nde de kendisini göstermeyi başaran Aktürkoğlu, 2021-2022 sezonunda toplamda 52 maça çıktı, istikrarıyla dikkatleri çekerken 13 gol ve 13 asist yapmayı da başardı. Genç futbolcu, hem Fatih Terim'in hem de Domenec Torrent'in vazgeçilmezi haline geldi. Aktürkoğlu, yaz transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler almayı bekledi ancak bu teklifler gelmedi. Genç futbolcunun moralinin bu nedenle bir hayli bozuk olduğu iddia edildi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray'da, Aktürkoğlu beklentilerin altında kaldı. Takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu için Galatasaraylı taraftarlar, yedek kalması gerektiğini savundu.

Yabancı kuralı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybetmeyen genç oyuncu için teknik direktör Okan Buruk'un son oynanan Adana Demirspor maçının ardından bir çözüm bulması bekleniyor. Öte yandan çıkan haberlerde Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık ücretini de az bulduğu iddia ediliyor.

20 MİLYON LİRA İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncunun etkisiz kalan performansı yıllık ücretinden memnun olmamasına bağlanırken, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesinde istediği yıllık ücret de ortaya çıktı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu yıllık ücretinde iyileştirme bekliyor, yönetim ise buna yanaşmıyor. Geçen sezon ücreti 7 milyon TL'ye yükseltilen Kerem'in yıllık en az 20 milyon TL istediği ancak yönetimden herhangi bir cevap gelmediği iddia edildi.

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