Türkiye Gazetesi

Inter Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ŞL C Grubu’nda 3. hafta maçında Inter ile Barcelona karşılaşacak. Günün sonucu en çok beklenen mücadele öncesi her iki takım da grupta 3’er puan toplamıştı. Giuseppe Meazza Stadyumu’ndaki maç 22:00’de başlayacak. Inter grupta oynadığı son maçta deplasmanda Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup etmişti. Barcelona ise son maçında Bayern Münih deplasmanına konuk olmuş ve maçı kaybetmişti.

INTER BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi C grubu üçüncü maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek için platforma üye olmanız gerekiyor.

AVRUPA'DA BU HAFTA ŞİFRESİZ MAÇLAR

TV8,5 kanalının haftalık yayın akışına göre; UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki 6 karşılaşma ekranlara ücretsiz gelecek.

Bayern Münih x Viktoria Plzen (4 Ekim Salı, 19:45)

Club Brugge x Atletico Madrid (4 Ekim Salı, 22:00)

RB Leipzig x Celtic (5 Ekim Çarşamba, 19:45)

Benfica x PSG (5 Ekim Çarşamba, 22:00)

Sivasspor x FC Ballkani (6 Ekim Perşembe, 19:45)

RFS x Medipol Başakşehir FK (6 Ekim Perşembe, 22:00)