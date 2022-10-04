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Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonasında yeni zafer! Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi
04.10.2022 - 21:31 | Son Güncelleme: 04.10.2022 - 21:36
Türkiye Gazetesi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi.
Etiketler : Filenin Sultanları,
917007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/917007.aspx
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