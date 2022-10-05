Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Şampiyonluk parolasıyla sezona giren Fenerbahçe, Jorge Jesus’la aradığı havayı yakaladı. Portekizli hoca oynattığı futbolla hem ligde hem Avrupa’da sarı lacivertlilerin yüzünü güldürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı her maçta ciddi rotasyonlar yaparken, takım içindeki rekabeti körüklüyor. Jesus’un yönetim tarzı birçok oyuncunun performansını yukarı çekmiş durumda ancak kaybolanlar da var. Sarı lacivertlilerde sezon başından beri 15 maçta tam 27 farklı isim forma giydi. Bu oyunculardan Novak artık takımda değil, Lemos ve Bruma da kadro dışı. Bir de kadroda olup formaya hasret kalanlar var.

HOCA DESTEK VERİYOR

Geçen sezon 41 maçta görev yaparken, 9 gol, 1 asistle yıldızlaşan Miha Zajc, Jorge Jesus’un gözüne girmeyi başaramadı. Fenerbahçe’nin geleceği olarak anılan Arda Güler de Portekizli hocadan sadece 160 dakika şans alabildi. Arda geçen sezon, 16 maçta 386 dakika oynamıştı. Bir de yeni transfer İrfan Can Eğribayat var. İrfan Can, Altay’ın inişli çıkışlı performansına rağmen henüz süre alamayan tek oyuncu olarak kaldı. Jesus’un beklentilerinin altında kaldığı için forma vermediği bu isimlerle sürekli konuştuğu ve oyuncuları takım seviyesine çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

Jesus'un derbi siniri: Benim için kayıp bir maç Basın toplantısında Mert Hakan, Osayi ve Batshuayi’ye göndermede bulunan Portekizli hoca, Altay ile Valencia’nın da kulağını çekti. Analiz sonrası bütün takıma uyarılar geldi.

Jorge Jesus: Kalitemiz kayboldu! F.Bahçe’nin teknik direktörü, “Biz ilk 70 dakikada, Beşiktaş ise son 20 dakikada daha iyiydi. Onların oyuncu değişiklikleri futbollarını yukarı çekti” dedi

Jorge Jesus: Dünyadaki derbilere bakınca maçın kalitesi yüksekti. İlk 70 dakika biz daha iyiydik Süper Lig'de 6 maçta 20 gol atarak Beşiktaş deplasmanına gelen Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından "Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi" dedi. Portekizli çalıştırıcı ilk derbisi için "Dünyadaki büyük derbilere bakınca, maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel atmosfer oluşturdu. Oyuncular profesyonelce oynadı" ifadelerini kullandı.