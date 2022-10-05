Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

DERBİDE OYUNDAN ALDI

Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli henüz üç maça çıkmış olmasına rağmen beklentilerin uzağında kaldığı için eleştiriliyor. Bu durum siyah beyazlı yöneticileri de rahatsız etmiş durumda. İngiliz yıldız hakkında soru işaretleri çok erken oluşsa da en büyük destek teknik direktör Valerien Ismael’den geldi. Genç teknik adam, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe maçında ilk 11’de başlattığı ve 72. dakikada oyundan çıkardığı öğrencisine sahip çıktı.

İZİN DİNLEMEDİ, ÇALIŞTI

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Dele Alli’nin performansını masaya yatıran Valerien Ismael, “Derbide taktik gereği savunmaya daha çok yardımcı olmasını istedim. Önümüzdeki maçlarda daha üretken olacak ve bize çok katkı sağlayacak. Onu acımasızca eleştirenler büyük hata yaptıkları için utanacaklar. Sakatlıktan yeni çıktığını bile unutuyorlar” dedi. Öte yandan İngiliz yıldız dün takım izinli olmasına rağmen Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine gelerek bireysel idman yaptı.

TARAFTARA ŞAMPİYONLUK MESAJI: HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN

Dele Alli, kulübün resmî dergisinin ekim sayısına verdiği röportajda siyah beyazlı taraftarlara seslendi. Beşiktaş’a şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyleyen İngiliz yıldız, “Beşiktaş taraftarlarındaki tutku, bana bambaşka duygular hissettiriyor ve karşılığını verebilmem adına içimdeki dürtüyü uyandırıyor. Şampiyonluk için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan yana hiçbir şüpheleri olmasın lütfen” sözlerini kullandı.

Ismael, Dele Alli'ye sahip çıktı: Eleştirenleri utandıracak Fransız teknik adam adaptasyon sürecinin devam ettiğini söylediği İngiliz yıldız için yöneticilere garanti verdi: Onu acımasızca eleştirenler hata yaptıklarını anlayacak.

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Dele Alli: Futbol iniş ve çıkışlarla dolu. Ben de birkaç zor yıl geçirdim Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Siyah-Beyazlılar'ın en büyük kozlarından biri olması beklenen Dele Alli, derbiye özel hazırlanıyor. Bugünkü antrenman öncesi basının karşısına geçen İngiliz yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını şampiyonluk için yüzde 100'ünü vereceğini söyledi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu çalkantılı kariyeri için ise "Futbol iniş ve çıkışlarla dolu. Ben de birkaç zor yıl geçirdim" ifadesini kullandı.