Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir A Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Riga ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlerde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen Emre Belözoğlu, Letonya’ya gidemedi.

Süper Lig ve Avrupa'da toplam 15 karşılaşmaya çıkan Belözoğlu’nun ekibi, 11 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

RİGA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Mesut Özil sırt ağrılarından dolayı ameliyat oldu, üç ay daha yok Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Mesut Özil, sırt ağrılarından dolayı ameliyat oldu. Sezon başında Fenerbahçe'de ayrılarak Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GRUPTA LİDER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.

Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü haftasında yarın Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 45. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 44 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 58 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

BELÖZOĞLU'NUN AVRUPA'DA 9. SINAVI

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında dokuzuncu sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Medipol Başakşehir gol yediğine üzülüyor! Medipol Başakşehir'e Ankaragücü de dur diyemedi... 8. haftada başkentin Sarı-Lacivertli ekibine konuk olan Emre Belözoğlu'nun takımı zorlu deplasmanda 1-2 galip geldi. İlk 6 maçında kalesinde gol görmeyen Medipol Başakşehir'e sezonun ilk golünü eski futbolcusu Tolga Ciğerci attı.

Medipol Başakşehir'den Fiorentina'ya futbol dersi! 3-0'lık galibiyette 2 gol Serdar Gürler'den UEFA Konferans Ligi A Grubu'na Hearts deplasmanında 0-4 kazanarak başlayan Medipol Başakşehir, gruptaki 2. maçında da Fiorentina'yı devirdi! Medipol Başakşehir, Serie A devini evinde 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Ülke puanı açısından kritik önemdeki maçta Emre Belözoğlu'nun takımına 3 puanı getiren golleri 57 ve 71'de Serdar Gürler attı. 90'da tabelayı belirleyen isim ise Beşiktaş maçının kahramanı Bertrand Traore oldu.