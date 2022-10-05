Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan UEFA merkezinde ziyaret etti. Yapılan görüşmede TFF Başkan Vekili, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş bulundu.

UEFA Üye Federasyonlar Direktör Vekili Thierry Favre ve UEFA Yönetim Ofisi Müdürü İlker Uğur da görüşmede yer aldı.

Türkiye EURO 2032'ye ev sahipliği yapabilir... Ceferin'in favorisi Türkiye UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye güçlü bir aday" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

Mehmet Büyükekşi ve Ceferin, Türk futbolu ve Avrupa futbolundaki gelişmeleri değerlendirdi. 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gerçekleştirilen çalışmaların gözden geçirildiği buluşmada, TFF ile UEFA arasında yapılacak iş birlikleri konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Konu başlıklarında kadın futbolu olmak üzere planlanan ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, gelecekte faaliyete geçirilmesi düşünülen projeler paylaşıldı.

Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Aleksander Ceferin'e ismi yazılı A Milli Futbol Takımı forması hediye etti. UEFA Başkanı Ceferin de ziyaretin anısına Büyükekşi'ye imzalı futbol topu takdim etti.

Aleksander Ceferin: Benim için Avrupa Süper Ligi diye bir sorunun kalmadı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kendisi için artık Avrupa Süper Ligi diye bir sorunun kalmadığını söyledi. Başta Real Madrid, Barcelona ve Juventus olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleri UEFA'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne alternatif bir "Süper Lig" kurmak için harekete geçmişti. Ceferin tartışmalara noktayı koydu.

SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

Kayseri'de Ümit Öztürk tepkisi! Çağdaş Atan: "Hakemlere karşı kazanmak gibi bir şansımız yok" Kayserispor'da Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'e büyük tepki var... Başkan Berna Gözbaşı'dan sonra teknik direktör Çağdaş Atan da Öztürk'ü hedef alan açıklamalar yaptı.