Türkiye Gazetesi

Championship'e 10 maçta 11 puanla başlayan Hull City'de fatura teknik direktör Şota Arveladze'ye kesilmişti. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın Şota'dan sonra kimi göreve getireceği merak ediliyordu. Sergen Yalçın, hatta Fatih Terim gibi isimler bu süreçte İngiliz ekibiyle anıldı. Hull City'nin yeni hocası ise Pedro Martins oldu.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Olympiacos'u 4 sezonda 3 kez Yunanistan şampiyonu yapan 52 yaşındaki Portekizli teknik direktörle her konuda anlaşıldı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Martins, Acun Ilıcalı ile salı günü Hull şehrine birlikte uçtu ve dün MKM Stadyumu'nda taraflar arasında görüşmeler gerçekleşti.

PAZAR GÜNÜ İMZALIYOR

Hull City, ligin 13. haftasında bu akşam Wigan Athletic'i ağırlıyor. Pedro Martins de yeni takımını tribünden izleyecek. Son görüşmelerden sonuç çıktığı takdirde Pedro Martins, Pazar günü Huddsfield Town ile oynanacak Yorkshire derbisinden önce açıklanacak.

Championship'te 5 maçtır mağlup olan Turuncu-Siyahlılar, 3 galibet ve 6 mağlubiyet ile 24 takımlı ligde 20.sırada yer alıyor.

Herkes Sergen Yalçın'ı bekliyordu! Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni hocasını buldu Sergen Yalçın'ın adının da gündeme geldiği Hull City'de, favori adayın ise Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal olduğu ortaya çıktı. Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, üst üste kötü sonuçların ardından Shota Arveladze ile yolları ayırmıştı.

Son dakika: Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi Son dakika haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hull City, ligdeki son 6 maçında 5 mağlubiyet alarak 20'nci sıraya kadar geriledi.